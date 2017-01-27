Bağışlanan tek kornea iki hastayı sağlığına kavuşturdu!

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi'nde, daha önce geçirdiği katarakt cerrahisine bağlı kornea arka yüzeyinde hasar olan bir hasta ile uçuk nedeniyle kornea ön yüzeyinde hasar olan bir başka hasta, bağışlanan tek bir kornea sayesinde aynı gün ameliyat edilerek sağlığına kavuştu.

NEÜ Meram Tıp Fakültesinde, daha önce geçirdiği katarakt cerrahisine bağlı kornea arka yüzeyinde hasar olan bir hasta ile uçuk nedeniyle kornea ön yüzeyinde hasar olan bir başka hasta sağlığına kornea nakliyle kavuştu. Bağışlanan tek korneanın arka yüzeyi ve ön yüzeyi iki ayrı hastaya nakledildi.

Nakli gerçekleştiren NEÜ Meram Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Refik Oltulu, kornea nakli hakkında bilgi vererek, "Kornea nakli (göz nakli) gözün ön kısmında saat camı şeklindeki saydam kısım olarak tarif edebileceğimiz korneanın saydamlığını yitirdiği durumlarda tercih edilen bir tedavi yöntemdir. Kornea nakli ameliyatında bağışlanan sağlıklı korneadan 6-9 milimetre çapında olabilen daire şeklinde bir parça çıkartılır ve alıcının (hastanın) korneasından da aynı büyüklükte bir parça çıkartılarak bu bölgeye dikilir" dedi. Doç. Dr. Oltulu, son yıllarda gelişen teknik ve ekipmanlar sayesinde hastaların daha hızlı iyileştiğini ve daha fazla kişinin sağlığına kavuştuğunu ifade etti.

"SON YILLARDA KORNEA NAKİLLERİ DAHA SIK YAPILIR HALE GELDİ"

Son yıllarda lamellar (kısmi) kornea nakillerinin daha sık yapılır hale geldiğini anlatan Doç. Dr. Oltulu, bu yöntemle hastanın korneasında sorunlu olan bölgenin tespit edilerek sadece bu kısmın nakillerinin gerçekleştirildiğini belirterek, "Kliniğimizde uzun bir süreden beri yapılmakta olan tam kat ve korneanın ön yüzeyinin değiştirildiği nakillerin ardından kısa bir süre önce korneanın arka yüzeyinin değiştirildiği dikişsiz nakil diye tarif edebileceğimiz nakiller başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Şu an için çok az merkezde yapılan bu ameliyatın Konya'da yapılabiliyor hale gelmesi bizim ve hastalarımız için son derece önemlidir. Kısmi kornea nakilleri ile daha az sayıda kornea ile daha fazla hasta ameliyat edilebilmekte olup bu ameliyatın da dikişsiz olması hastaların daha kısa sürede iyileşmelerini ve red ihtimalinin daha düşük olmasını sağlamaktadır" dedi.

"BİR KORNEA İLE KORNEA NAKLİ İHTİYACI OLAN BİRÇOK HASTANIN UMUTLARI YEŞERECEK"

Doç. Dr. Oltulu, daha önce geçirdiği katarakt cerrahisine bağlı kornea arka yüzeyinde hasar olan bir hasta ile uçuk nedeniyle kornea ön yüzeyinde hasar olan bir başka hastanın bağışlanan tek bir kornea sayesinde aynı gün ameliyat edilerek taburcu edildiğini söyledi. Oltulu, "Bu vesile ile özellikle organ bağışlarının yanı sıra kornea bağışlarının da son derece önemli olduğunu bağışlanan bir kornea ile kornea nakline ihtiyacı olan birçok hastanın umutlarının yeşereceğini belirtmek isterim" diye konuştu.