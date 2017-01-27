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Kübra Özüberk'in ölümüyle ilgili hastane başhekimi açıklama yaptı!

Doç. Dr. Murat Taner Gülşen, Kübra'nın burun ameliyatını yapan doktorlarla görüşüp ameliyat notlarını incelediğini ve bir ihmali görmediklerini söyledi

27 Ocak 2017 Cuma, 15:04:55 Güncelleme: 15:27:45 DHA

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Murat Taner Gülşen, Kübra'nın burun ameliyatını yapan doktorlarla görüşüp ameliyat notlarını incelediğini ve bir ihmali görmediklerini söyledi.

Ameliyatta komplikasyon yaşandığını ve bu durumun sonunda Kübra'nın ölmesinin kendilerini de üzdüğünü ifade eden Doç. D. Gülşen şunları dedi:

"Kübra için hepimiz yastayız. Bunun kabul edilebilir bir tarafı yok gerçekten ama ihmal kelimesi kabul edilemez. Komplikasyon başka bir durum, ihmal başka bir durum. Komplikasyon maalesef her ameliyatın peşine takılan korkunç bir yüzü. İyi yönü iyileşmesi, kötü yönü komplikasyon, ama ihmal dediğimiz zaman akan sular durur. Ben bu konuyu araştırdım. İhmal ile ilgili bir ipucu bulamadım. Kübra'ya bir burun ameliyatı yapılıyor. Burun boşluğu ile beyin arasında çok incecik bir tabaka kemik yapısı vardır. O ince tabaka bazen ameliyat esnasında kırılır. Bu kızcağızda da bu durum olmuş. Kırılınca beyin içi bir kanama gerçekleşmiş. Çocuk ameliyattan sonra beklenen sürede uyanmayınca doktorların dikkatini çekmiş. Yoksa ameliyat esnasında bir kanama yok. Bir komplikasyon belirtisi yok. Uyanmayınca bir tomografi çekiliyor ve beyin kanaması gözüküyor. Olayın hemen ardından beyin cerrahına haber veriliyor. Fakat çocuğun durumu çok hızlı ilerliyor ve ameliyat edilecek durumda olmadığı anlaşılıyor. Maalesef bugün beklemediğimiz bir şekilde çocuk kötüleşti ve kaybettik. Acımız çok büyük ama ameliyatlar her zaman bu riski taşır. İlk olan bir durum değildir. Kitaplarda bu tür komplikasyonların olduğu yazmaktadır. İstenmeyen bir olaydır. Bizim ameliyat notlarımız kayıt altındadır. Bu notları da herkesle paylaşabiliriz. Burada tıbbi konuda ihmal görmedik."

Gülşen, ön soruşturmada herhangi bir ihmale rastlamadıklarını ancak resmi başvuru olması durumunda detaylı soruşturma başlatabileceklerini de sözlerine ekledi.

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