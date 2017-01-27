Bağırsağından iki metrelik domuz tenyası çıktı!

27 Ocak 2017 Cuma, 16:04:31 | Güncelleme: 16:39:09
HABERTURK.COM
Mide ağrısı şikayetiyle doktora giden adamın karnından 1.80 santimlik kurt çıkarıldı
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48 yaşındaki bir adamın karnında 183 santimlik domuz tenyası bulundu.
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Daily Mail'de yer alan habere göre; mide ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adama test yapıldı. Test sonuçlarına göre; ağrının sebebinin tenya olduğu tespit edildi.
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Adamın kalın bağırsağında yaşayan tenya adamın ağzından çekilerek çıkartıldı. Vaka, The New England Journal of Medicine'de yayımlandı.
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Bir saatten fazla süren operasyonun ardından domuz tenyası adamın ağzından başarılı bir şekilde çıkardılar.
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Dr. Cyriac Phillips, tıp kariyeri boyunca bu büyüklükte bir kurtu hiç görmediğini söyledi.
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Ayrıca Dr. Phillips, domuz tenyasının az pişirilmiş veya pişirilmemiş domuz tüketmekten kaynaklandığını ve insan midesini istila ettiğini açıkladı.
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Hayati organlara kadar gidebilen bu kurtlar beyinde felce ve kasılma nöbetlerine yol açabiliyor. İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti (National Health Service)'nin verdiği bilgiye göre ise; hayati risk oluşturan bu kurtlar en çok Afrika, Güneydoğu Asya ve Orta Amerika'da görülüyor.