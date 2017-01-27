SAĞLIK HABERLERİ
27 OCAK 2017
SAĞLIK

Bağırsağından iki metrelik domuz tenyası çıktı!

27 Ocak 2017 Cuma, 16:04:31 HABERTURK.COM

Mide ağrısı şikayetiyle doktora giden adamın karnından 1.80 santimlik kurt çıkarıldı

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    48 yaşındaki bir adamın karnında 183 santimlik domuz tenyası bulundu. 

     

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    Daily Mail'de yer alan habere göre; mide ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adama test yapıldı. Test sonuçlarına göre; ağrının sebebinin tenya olduğu tespit edildi.

     

     

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    Adamın kalın bağırsağında yaşayan tenya adamın ağzından çekilerek çıkartıldı. Vaka, The New England Journal of Medicine'de yayımlandı. 

     

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YORUMLAR 1
  • Misafir 11 dakika önce
    domuz yemek haram
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