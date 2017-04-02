SAĞLIK HABERLERİ
03 NİSAN 2017
SAĞLIK

Derisini oyup etini yemeye başladılar!

27 Ocak 2017 Cuma, 16:04:31 HABERTURK.COM

Mide ağrısı şikayetiyle doktora giden adamın karnından 183 santimlik kurt çıkarıldı

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    Fildişi Sahili'nde yaptığı tatilin ardından Birleşik Krallık'a dönen ismi açıklanmayan kadın (46), 10 gün süren kol ağrısı nedeniyle hastaneye gitti.

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YORUMLAR 4
  • Misafir 8 saat önce
    Can boğazdan gelir :)
  • Misafir 27 Ocak 2017 Cuma 17:40
    domuz yemek haram
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