27 Ocak 2017 Cuma, 16:04:31 | Güncelleme: 02 Nisan 2017 Pazar, 16:00:09
HABERTURK.COM
Mide ağrısı şikayetiyle doktora giden adamın karnından 183 santimlik kurt çıkarıldı
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Fildişi Sahili'nde yaptığı tatilin ardından Birleşik Krallık'a dönen ismi açıklanmayan kadın (46), 10 gün süren kol ağrısı nedeniyle hastaneye gitti.
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Sağ dirseğindeki şikayetin, zararsız bir böcek ısırığına bağlı enfeksiyon olduğunu söyleyen uzmanlar talihsiz kadına antibiyotik yazarak, onu evine gönderdiler.
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Ancak ertesi gün ilaçlara rağmen ağrısı artınca tekrar hastaneye gitti. Yapılan testler, kadının sıradan bir enfeksiyonu olmadığını ortaya çıkardı.
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Doktorlar, kadının kolundaki yaranın içinde bir şeylerin hareket ettiğini gördü ve birkaç larvanın deriyi oyarak kola girip, oraya yerleştiğini tespit etti.
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Sıkılan yaraların ardından cilde saplanmış kurtların, Afrika'nın tropik bölgelerine özgü olan insan eti yiyen tumbu sineğinin larvaları olduğu anlaşıldı.
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Doktorlar ilk başta sinekleri sıkarak almaya çalıştıysa da başarılı olamadılar ve larvaları ameliyatla aldılar. Operasyonun ardından antibiyotik almaya başlayan kadının iyileştiği öğrenildi.
Vaka, The New England Journal of Medicine'de yayımlandı.
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183 SANTİMLİK TENYA ÇIKARDILAR
48 yaşındaki bir adamın karnında 183 santimlik domuz tenyası bulundu.
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Daily Mail'de yer alan habere göre; mide ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adama test yapıldı. Test sonuçlarına göre; ağrının sebebinin tenya olduğu tespit edildi.
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Adamın kalın bağırsağında yaşayan tenya adamın ağzından çekilerek çıkartıldı. Vaka, The New England Journal of Medicine'de yayımlandı.
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Bir saatten fazla süren operasyonun ardından domuz tenyası adamın ağzından başarılı bir şekilde çıkardılar.
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Dr. Cyriac Phillips, tıp kariyeri boyunca bu büyüklükte bir kurtu hiç görmediğini söyledi.
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Ayrıca Dr. Phillips, domuz tenyasının az pişirilmiş veya pişirilmemiş domuz tüketmekten kaynaklandığını ve insan midesini istila ettiğini açıkladı.
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Hayati organlara kadar gidebilen bu kurtlar beyinde felce ve kasılma nöbetlerine yol açabiliyor. İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti (National Health Service)'nin verdiği bilgiye göre ise; hayati risk oluşturan bu kurtlar en çok Afrika, Güneydoğu Asya ve Orta Amerika'da görülüyor.