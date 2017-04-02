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Hayati organlara kadar gidebilen bu kurtlar beyinde felce ve kasılma nöbetlerine yol açabiliyor. İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti (National Health Service)'nin verdiği bilgiye göre ise; hayati risk oluşturan bu kurtlar en çok Afrika, Güneydoğu Asya ve Orta Amerika'da görülüyor.