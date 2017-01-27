SAĞLIK HABERLERİ
27 OCAK 2017
Kanser Savaşçıları Derneği
SAĞLIK

Kanser Savaşçıları Derneği 100. peruğunu Mert Fırat ile hediye etti!

Kanser Savaşçıları Derneği, Saçım Saçın Olsun Projesi kapsamında 100. peruğunu ünlü oyuncu Mert Fırat’ın sürprizi ile tedavi gören kanser savaşçısına hediye etti

27 Ocak 2017 Cuma, 17:20:41 Güncelleme: 17:27:10

Kanser Savaşçıları Derneği’nin bir projesi olan Saçım Saçın Olsun Projesi sayesinde, şu ana kadar 99 tanı almış kişiye peruk ulaştıran Kanser Savaşçıları Derneği, Mert Fırat ile birlikte 100. peruğu da hediye ederek bu anlamda ne kadar istikrarlı olduğunu gösterdi.

Şu ana kadar 300 bağışçı, saçlarını Kanser Savaşçıları Derneği’ne hediye etti. Bir peruk için 2 veya 3 kişinin saçı yeterli olmakla beraber, kendilerine gönderilecek her saç için en az 30 cm uzunluğunda, kimyasallar ile yıpranmamış ve belli bir gürlükte olması isteniyor. Kanser Savaşçıları Derneği’ne gelen her saç, anlaşmalı oldukları perukçulara veriliyor ve peruk haline getiriliyor. Peruk talebi olan kişiler ise sosyal medya aracılığı ile Kanser Savaşçıları Derneği ve Saçım Saçın Olsun Projesi’nin sosyal medya hesaplarından ulaşabiliyor. Kişiler, nasıl bir peruk istediklerini belirttikten sonra peruklar hazırlanıyor ve hediye ediliyor.

Perukların hazırlanmasında hijyene büyük önem veren Kanser Savaşçıları Derneği bünyesinde, alanında uzman onkologlar, hematologlar, enfeksiyon hastalıkları hekimleri, onkoloji hemşireleri ve enfeksiyon kontrol hemşireleri bulunuyor. Peruk yapımının her aşaması bu sayede kontrol ediliyor. Peruk hediye edilen kişiye ise, peruk temizliği konusunda da yazılı ve sözlü bilgilendirme gerçekleştiriliyor.

Kanser Savaşçıları Derneği, tanı almış kişilere, gerek tanı almış diğer kişilerle bir araya getirmede, deneyimlerini paylaşmada, gerekse konularında uzman kişilerin fikirlerini almada yardımcı olmayı hedefliyor. Aynı zamanda kanser savaşçılarımızın başlamış olduğu zorlu yolculuğun her döneminde yanlarında olmayı hedefliyor.

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