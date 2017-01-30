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Yeni jenerasyon ithal ilaçlar
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İlaç satmayan eczaneye ceza geliyor!

Kanser tedavisinde kullanılanlar başta olmak üzere, yüksek maliyetli ve henüz Türkiye'de ruhsatlı olmayan yeni jenerasyon ilaçlar, artık sadece Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından getirilerek hastalara ulaştırılacak

29 Ocak 2017 Pazar, 13:31:19 Güncelleme: 30 Ocak 2017 Pazartesi, 10:42:35 AA

İlaca yapılan zam oranlarına ilişkin değerlendirme yapan Gümüş, İlaç Fiyatlandırma Kararnamesi bulunduğunu, bu kapsamda ilaç firmalarıyla bir protokol olduğunu söyledi.

"İLAÇ SATMAYAN ECZANELER HAKKINDA İŞLEM YAPILACAK"

Gümüş, protokole göre haraket edildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Buna göre, her yılın başında bir önceki yılın döviz kuru değerlendirilerek, döviz artışına paralel bir zam yapılması zorunluluğu var. İthal ilaçlarımız var ve döviz artışları söz konusu. Bizim de bu döviz artışlarıyla ilgili olarak firmaları garanti altına altına almamız gerekiyor. Bu şekilde de ani döviz iniş ve çıkışları değil belirlenen ilk fiyat geçerli oluyor.

Örneğin, 2017'ye değil 2016'ya bakıyor ve iyileştirme yapıyoruz. Şimdi, kısmi bir iyileşme yapıldı. Bu bir zam değil, döviz kurundaki artışa paralel, firmalarla ilaç alımını garanti altına alabilmek için bir güncelleme."

Gümüş, ilaç temininde bir sıkıntı yaşanmaması için bakanlık tarafından takip sistemi üzerinden inceleme yapıldığını vurgulayarak, "Fazla ilaç alan ancak vatandaşa satmayan eczaneler hakkında işlem yapılacak" uyarısında bulundu.

YENİ JENERASYON İLAÇLAR SADECE SGK TARAFINDAN GETİRTİLEBİLECEK

Kanser tedavisinde kullanılanlar başta olmak üzere, yüksek maliyetli ve henüz Türkiye'de ruhsatlı olmayan yeni jenerasyon ilaçlar, 2 Mayıs 2017'den itibaren sadece Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından getirtilebilecek.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, sağlık hizmet sunumunda hem kaliteyi hem erişimi artırmak amacıyla Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında önemli uygulamaların hayata geçirildiğini söyledi.

Vatandaşların tedavi sürecinde, gelişmiş ülkelerde kullanılan her türlü imkandan faydalanılabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapıldığını ifade eden Gümüş, bu kapsamda fiziki alt yapı ve yüksek teknolojik tıbbi cihazların kullanıma sunulmasından yeni jenerasyon ilaçlara, hedefe yönelik tedavilerden gerektiğinde yurt dışından hizmet alımına kadar her konuda faaliyet gösterildiğini belirtti.

Gümüş, Türkiye'de hemen hemen hiçbir ilacın temininde sıkıntı yaşanmadığını, henüz ruhsat almamış, yeni jenerasyon ya da yüksek bedelli biyoteknolojik ilaçların ise gereklilik halinde yurt dışından getirtildiğini anımsattı.

Yurt dışından ilaç temininde yıllardır Türk Eczacıları Birliğinin (TEB) yetkilendirildiğini hatırlatan Gümüş, bu konuda yeni bir düzenleme yapıldığını anımsattı. Gümüş, "Yurt dışından ilaç ihtiyacı, şu anda TEB üzerinden sağlanıyor ancak bu 2 Mayıs 2017'den itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından getirtilecek. Bu noktadan sonra TEB artık, ilaç temini noktasında devreden çıkacak. Sağlık Bakanlığı onayı ile kurum, söz konusu ilaçları getirecek ve vatandaşlarımıza teslim edecek. Bu süreçle ilgili herhangi bir sorun yok" diye konuştu.

İlaç, PTT aracılığıyla hastanın evine, tedavi gördüğü hastanenin eczanesine teslim edilecek. Dünyada, kendi ülkesinde henüz ruhsatlandırılmamış ilacı temin ettiren başka bir ülke yok."

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