SAĞLIK HABERLERİ
29 OCAK 2017
Arzu Özbek
SAĞLIK

Arzu Özbek annesinin son isteğini yerine getirerek okumayı söktü!

12 yaşındaki Arzu Özbek, aylarca baktığı yatalak annesinin ölmeden önce son isteğini yerine getirmek için başladığı okulunda okuma yazmayı söktü ve ilk karnesini de babasına getirdi

29 Ocak 2017 Pazar, 14:15:25 Güncelleme: 15:32:12 AA

İzmir'de doğuştan iki bacağı kısa olan ve diz kapağı bulunmadığı için elleriyle yürüyen 12 yaşındaki Arzu Özbek, aylarca baktığı yatalak annesinin ölmeden önce son isteğini yerine getirmek için başladığı okulunda okuma yazmayı söktü ve ilk karnesini de babasına getirdi.

Gebelik döneminde diyabet hastası olduğu anlaşılan, bir bacağını kaybeden, yatağa bağımlı hale gelen Elif Özbek, tek hayali olan okuma yazmayı öğrenemedi ama ölümünden önce engelli kızı Arzu'dan "okula gitmesini" istedi.

Elleriyle yürüdüğü halde yatalak annesine bakmak için büyük çaba gösteren Arzu Özbek, 2016 yazında annesini kaybederek büyük acı yaşadı ama ona verdiği sözü unutmadı.

İzmir Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle Limontepe Seniye Hasan Saray İlköğretim Okuluna kayıt yaptıran Arzu, okumayı ve yazmayı öğrenerek ilk karnesini de gecekonduda yaşadıkları babası Murat Özbek'e getirdi.

ANNESİ KALP KRİZİ NEDENİYLE VEFAT ETMİŞTİ

Gebelik döneminde diyabet hastası olduğu tespit edilen anne Elif Özbek, yatağa bağımlı hale gelmiş, bir bacağı da kesilmişti.

Doğuştan engelli Arzu ve yatalak durumdaki annesine ilişkin haberlerin gazete ve televizyonlarda yer bulması üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan'ın talimatıyla aileye yardım eli uzatılmıştı.

Tedavi gördüğü Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesindeki tüm müdahaleye rağmen anne Elif Özbek geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti.

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