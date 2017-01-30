SAĞLIK HABERLERİ
30 OCAK 2017
Paul Crozier Carla Crozier
SAĞLIK

İki ikiz bebeğe aynı anda hamile kaldı!

Carla ve Paul Crozier çifti çocuklarına bir kardeş verebilmek için tüm birikimlerini ve yıllarını harcadı

30 Ocak 2017 Pazartesi, 15:01:02 Güncelleme: 15:20:12 DHA

İngiltere'de yaşayan Carla ve Paul Crozier çifti çocuklarına bir kardeş verebilmek için tüm birikimlerini ve yıllarını harcadı. 2 düşük yaşayan ve defalarca başarısız tüp bebek deneyimi yaşayan çift arkadaşlarından aldığı borç ile son kez şanslarını denemek istediler. Topladıkları 8 bin İngiliz Sterlini ile Kıbrıs'a gelerek tüp bebek tedavisi gören genç anne adayı Carla 70 milyonda bir görülen şekilde hamile kaldı. Crozier çifti, şimdi ikisi tek yumurta ikizi olmak üzere dördüz bebek bekliyor.

70 MİLYONDA BİR GÖRÜLÜYOR!

İkişer tek yumurta ikizi şeklinde dördüz hamilelik 70 milyonda bir görülen bir durum.

ARKADAŞLARINDAN BORÇ ALARAK TEDAVİ OLDU

Carla Crozier son olarak 2015 yılında 5 haftalık hamileyken bebeğini kaybetti. Son birikimlerini de kaybeden çift aile ve arkadaşlarından 5 bin 500 İngiliz Sterlini borç aldıktan sonra, tüp bebek tedavisinin daha ucuz olduğu Kıbrıs'a tedavi için gitti. Ancak bu deneme de bebeğin 8 haftalıkken anne karnında kalp atışlarının durmasıyl"a son buldu. Bu durumla yıkılan çift, tekrar arkadaşlarından borç alarak denemeye karar verdi. Bu son denemede ise çifti güzel bir sürpriz bekliyordu. Çiftin iki tek yumurta ikizi olmak üzere dördüz bebekleri olacağı söylendi.

"NASIL DOĞURACAĞIMI HİÇ BİLMİYORUM AMA..."

Şu anda 5 aylık hamile olan Carla Crozier, "Dördüz bebekleri nasıl doğuracağımı ya da nasıl bakabileceğimi hiç bilmiyorum ama şu anda bunları düşünmek istemiyorum. Tek isteğim bebeklerime sağlıklı bir şekilde kavuşmak" dedi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Genetik Hastalıkları Tanı Merkezi hastalara umut oldu
SAĞLIK

Genetik Hastalıkları Tanı Merkezi hastalara umut oldu
Birden çok dile maruz kalan bebek geç konuşabilir!
SAĞLIK

Birden çok dile maruz kalan bebeklerde bu sorun ...
Çocuklardaki konuşma bozukluğunun ilacı aile desteği
SAĞLIK

Çocuklardaki konuşma bozukluğunun ilacı aile desteği
Boy kısalığında gecikmeyin!
SAĞLIK

Boy kısalığında gecikmeyin!
"35 yaşına kadar çocuk sahibi olmak en sağlıklısı"
SAĞLIK

"35 yaşına kadar çocuk sahibi olmak en sağlıklısı"
Parmakların suda neden buruştuğu ortaya çıktı!
SAĞLIK

Parmaklarınız suda buruşuyorsa...
Genetik Hastalıkları Tanı Merkezi hastalara umut oldu
SAĞLIK

GENETİK HASTALIKLARI TANI MERKEZİ HASTALARA UMUT OLDU
Aşırı yorgunluk kalp yetmezliği habercisi olabilir!
SAĞLIK

DİKKAT AŞIRI YORGUNLUK BU HASTALIĞIN HABERCİSİ!
Çocuklardaki konuşma bozukluğunun ilacı aile desteği
SAĞLIK

ÇOCUKLARDAKİ KONUŞMA BOZUKLUĞUNUN İLACI AİLE DESTEĞİ
İki ikiz bebeğe aynı anda hamile kaldı!
SAĞLIK

70 MİLYONDA BİR GÖRÜLÜYOR! İKİZ BEBEĞE HAMİLEYKEN...
Meme kanserinde "lenfödem"e karşı 'kompleks' terapisi
SAĞLIK

MEME KANSERİNDE "LENFÖDEM"E KARŞI 'KOMPLEKS' TERAPİSİ
Birden çok dile maruz kalan bebek geç konuşabilir!
SAĞLIK

BİRDEN ÇOK DİLE MARUZ KALAN BEBEKLERDE BU SORUN GÖRÜLÜYOR!