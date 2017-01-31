Arabanın buzlu camlarını temizlemek kalp krizi nedeni
31 Ocak 2017 Salı, 04:03:56 | Güncelleme: 04:22:53
Karlı bir günün ertesinde güzel havaya aldanarak karla kapanan ev yolunuzu açmaya kalkışmayın. Arabanızın buzlu camlarını temizlemeye de çalışmayın
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CEYDA ERENOĞLU/GAZETE HABERTÜRK
ARAŞTIRMALAR, kalp krizlerinin kışın diğer mevsimlere göre 2-3 kat daha fazla olduğunu ve daha ölümcül seyrettiğini gösteriyor.
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Bunun nedenleri arasında kışın solunum yolu enfeksiyonlarının ve gribin daha sık görülmesi, fazla kalori içeren yağlı besinlerin daha çok tüketilmesi ve bu kalorinin harcanamaması, güneşle daha az temas edilmesi sonucu bazı hormonal değişiklikler ve kapalı havaların oluşturduğu stres bulunuyor.
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Kalp krizinin kışın daha sık olmasının en önemli nedenininse soğuk havaların uyardığı damarlardaki büzülme, spazm ve tansiyonu yükseltici etki olduğu belirtiliyor.
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Anadolu Sağlık Merkezi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ertan Ökmen, “Soğuk havada vücut, var olan ısısını korumak için cilde daha az kan gönderiyor ve bunu tüm damarlarda özellikle de cildi besleyen damarlarda büzülme oluşturarak yapıyor.
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Bu büzülme otomatikman tansiyonun yükselmesine neden oluyor. Kan akışkanlığındaki değişim, hormonal faktörler, tansiyonun daha yüksek olması kalp krizlerinin en sık sabah saatlerinde görülmesine yol açıyor” diyor.
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Her yerin karlarla kaplı olduğu, güneşli kış sabahları özellikle bilinen damar tıkanıklığı olan ve kalp hastalığı risk faktörlerini taşıyan tansiyonu yüksek kişiler için günün en tehlikeli zamanı olarak değerlendiriliyor.
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Pek çok araştırma gece kar yağdıktan sonra sabah dışarı çıkıp evinin önündeki ya da arabasının camlarındaki karları temizleyen, işe yetişme ya da trafiğe kalmama acelesiyle hızlı hareket eden ve farkında olmadan aslında çok ağır bir egzersizi oldukça soğuk havada yapan kişilerde kalp krizi geliştiğini gösteriyor.
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Karların temizlenmesi için yolu açmanın ya da arabanın karlı-buzlu camlarını temizlemenin tansiyonu da yükselten riskli bir egzersiz olduğunu unutmamak gerekiyor
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BUNLARA DİKKAT!
- Kış sabahlarında çok daha dikkatli olun, acele etmediğiniz keyifli bir sabah her zaman iyidir.
- Kalp ve tansiyon hastasıysanız ilaçlarınızı düzenli alın. Özellikle kar yağışının ertesi sabahında yapılacak kar temizleme işini dinlenerek gerçekleştirin. Mümkünse yapmayın.
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- Egzersizi soğukta açık havada yapmak yerine evde ya da spor salonunda yapmayı tercih edin. Geniş ve kapalı mekânlar (alışveriş merkezleri, vb) 30 dakikalık bir yürüyüş için uygun ortamlardır.
- Enfeksiyonlar (özellikle de üst solunum yolu enfeksiyonları) kalp hastalarında oldukça ağır seyredip bazen kalp krizini ve kalp yetmezliğini uyarabilir. Alışveriş merkezlerinde yürüyüş ve egzersiz yaparken kalabalık olmayan saatleri tercih etmenin enfeksiyonlardan korunmak için doğru bir hareket olduğunu unutmayın.
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- Grip ve zatürree aşılarını mutlaka yaptırın.
- Kalp krizi geçirdiyseniz dumanlı, kirli ve soğuk havada mümkün olduğu kadar dışarı çıkmayın. Çıkmak zorundaysanız yanınızda mutlaka dilaltı hapı taşıyın.
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- Kış aylarında kilo alındığını unutmayın ve harcayamayacağınız kalori içeren besinleri tüketmeyin.