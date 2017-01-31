Arabanın buzlu camlarını temizlemek kalp krizi nedeni

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- Egzersizi soğukta açık havada yapmak yerine evde ya da spor salonunda yapmayı tercih edin. Geniş ve kapalı mekânlar (alışveriş merkezleri, vb) 30 dakikalık bir yürüyüş için uygun ortamlardır.

- Enfeksiyonlar (özellikle de üst solunum yolu enfeksiyonları) kalp hastalarında oldukça ağır seyredip bazen kalp krizini ve kalp yetmezliğini uyarabilir. Alışveriş merkezlerinde yürüyüş ve egzersiz yaparken kalabalık olmayan saatleri tercih etmenin enfeksiyonlardan korunmak için doğru bir hareket olduğunu unutmayın.