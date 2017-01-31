KALP VE DAMAR HABERLERİ
31 OCAK 2017
SAĞLIK

Arabanın buzlu camlarını temizlemek kalp krizi nedeni

31 Ocak 2017 Salı, 04:03:56

Karlı bir günün ertesinde güzel havaya aldanarak karla kapanan ev yolunuzu açmaya kalkışmayın. Arabanızın buzlu camlarını temizlemeye de çalışmayın

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    CEYDA ERENOĞLU/GAZETE HABERTÜRK

    ARAŞTIRMALAR, kalp krizlerinin kışın diğer mevsimlere göre 2-3 kat daha fazla olduğunu ve daha ölümcül seyrettiğini gösteriyor. 

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    Bunun nedenleri arasında kışın solunum yolu enfeksiyonlarının ve gribin daha sık görülmesi, fazla kalori içeren yağlı besinlerin daha çok tüketilmesi ve bu kalorinin harcanamaması, güneşle daha az temas edilmesi sonucu bazı hormonal değişiklikler ve kapalı havaların oluşturduğu stres bulunuyor.

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    Kalp krizinin kışın daha sık olmasının en önemli nedenininse soğuk havaların uyardığı damarlardaki büzülme, spazm ve tansiyonu yükseltici etki olduğu belirtiliyor.

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