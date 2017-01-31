SAĞLIK HABERLERİ
31 OCAK 2017
SAĞLIK

Gülen yüz emoji mutlu olmayı sağlıyor!

31 Ocak 2017 Salı, 08:59:49

Sosyal medyada, sıkça kullanılan sarı renkli gülen yüz emojinin beyni olumlu yönde etkileyip mutlu olmayı sağladığı belirtildi

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    1980'li yılların sonunda iki nokta üst üste ve bir parantezden oluşan, zamanla sarı renkli gülen yüze dönüşen bu ifadeyi beynin çok iyi tanıdığı ve gülen insan yüzüne verdiği tepkinin aynısını verdiğine dikkat çekildi.

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    Nöroloji Uzmanı Dr. Nilgün Polat, sosyal medyada kullanılan gülen yüz ifadesinin 1980'lerin sonunda iki nokta üst üste ve parantez şeklinde hayatımıza girdiğini ve zaman içinde sarı gülen yüze dönüştüğünü belirterek, günümüzde tüm dünyada kültür farkı olmadan hızla yayıldığını söyledi.

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    İnsan beyninin normal gülen insan yüzüne doğuştan tepki verdiğini anlatan Dr. Polat, "Normal gülen insan yüzüne verdiğimiz tepki doğuştan. Nasıl ki bir bebeğe gülerseniz o sizi tanımasa bile gülümser ya, öyle. 

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