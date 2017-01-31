Gülen yüz emoji mutlu olmayı sağlıyor!

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DİĞER İFADELER BU KADAR ETKİLİ DEĞİL



Emojiler arasında pek çok ifade bulunduğuna dikkati çeken Dr. Nilgün Polat, "Mesela bir arkadaşımız 'üzgünüm' yazıp yanına bir ağlayan yüz emoji koyduğunda tabii daha çok hissediyoruz o insanın duygusunu ama gülen yüzü beyin daha fazla tanıyor. Çok kullanıldığı için" dedi.