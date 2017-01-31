Özel bir hastanede Saç Ekim Merkezi Kozmetik ve Saç Ekimi Birimi Koordinatörü Yasemin Gülgör, saç dökülmesinin genetik, çevresel ve psikolojik yönlerinin bulunduğuna dikkat çekerek, "Bir gecede saçlar beyazlayabilir. Yine bir gecede saçlar dökülebilir” dedi.

Çağın hastalığı olan stresin saç dökülmelerine sebep olabileceği gibi daha birçok hastalığa da davetiye çıkardığını İfade eden Yasemin Gülgör, 30 ila 65 yaş arasında olan her bireye saç ekimin uygulanabileceğini açıkladı.

GÜLÜŞLERİ DAHİ DEĞİŞİYOR

Saç ekiminin sevdiği bir alan olduğunu belirten Gülgör, “Bireyler ilk bize başvurduğu zamanla saç ekimi işlemi bittikten sonra sergiledikleri duruşları arasında inanılmaz fark var. Sadece duruşları değişmeyerek giyim tarzları, taktıkları kol saati ve gülüşleri de değişiyor. Bu sonucu görmekte bana inanılmaz haz veriyor” dedi.

ÖZGÜVENLERİNİ GERİ KAZANMALARINI SAĞLIYORUZ

Bireylerin öncelikle kendilerine bakmayı kendisine olan saygısından dolayı yapması gerektiğini savunan Gülgör, kişi kendisini bakımlı ve güzel hissettiği zaman hayatında her şeyin yolunda gittiğine işaret etti. Gülgör, “Biz sadece burada insanlara saç ekmiyoruz. İnsanların görünümünü değiştirdiğimiz için var olan özgüvenlerini geri kazanmalarını sağlıyoruz. İş, aşk ve sosyal hayatlarına sihirli bir değnek gibi dokunuyoruz. Bu sebeple yaptığım işi çok seviyorum. Kozmetik, estetik ve saç ekimi bölümünün kendime yakıştığına inandığım için bu alanda uzun yıllardır hizmet vermeye devam ediyorum” diye konuştu.

BİR GECEDE SAÇLAR DÖKÜLEBİLİR

Gülgör, saç dökülmesine birçok etkenin sebep olduğuna vurgu yaparak, sıkıntı ve stresin saç dökülmesinde görülen en büyük reaksiyon olduğunu dile getirdi. Gülgör, “Günümüzde ekonomik şartlardan dolayı kişinin sıkıntıya düşmesi saç dökülmesini tetikliyor. Erkeklerin özellikle 2 özelliği var. Biri göbeklenme bir diğeri kelleşme. Bunlar erkeklerde çok sık gördüğümüz reaksiyonlardır. Bir dökülme genetik olurken bir dökülme ani kayıp ile ortaya çıkıyor. Bir gecede saçlar beyazlayabilir. Yine bir gecede saçlar dökülebilir” şeklinde konuştu.

OKUL HAYATLARI ETKEN OLABİLİYOR

Her kadında erkek tipi saç dökülmesi görülmediğine dikkat çeken Gülgör, genelde kadınlarda daha yaygın dökülmelerle karşılaştıklarını söyledi. Bu yaygın saç dökülmelerinde destek tedavi uyguladıklarını ve başarılı sonuçlar aldıklarını anlatan Gülgör, kadınlarda görülen dökülmelerin özellikle duygusal ve üzüntülü dönemlerinde ortaya çıktığını ifade etti. Ortalama 20’li yaşlarda olan gençlerin bile saçlarının döküldüğüne dikkat çeken Gülgör, “Gençlerimizde yaşanan dökülmelere özellikle okul hayatında karşılaştıkları sorunlar etken oluyor. Aşk hayatları tetikliyor” dedi.

ÇAĞIN HASTALIĞI: STRES

Gülgör, çağın hastalığı olan stresin saç dökülmelerine sebep olabileceği gibi daha birçok hastalığa da davetiye çıkardığını belirterek, 30 ila 65 yaş arasında olan her bireye saç ekimin uygulanabileceğini açıkladı. 20’li yaşlarda olan bir gence saç ekimi yapıldığı zaman mutlaka belli periyotlarla kontrole gitmesi gerektiğinin vurgulanması gerektiğini öneren Gülgör, “20’li yaşlarda olan bir gencin ön taraflarından bulunan şakaklarındaki saçlar dökülür ve yine ön çizgide seyrelmeler meydana gelir. Biz o bölüme gerekli işlemi yaparız. Ama ilerde mutlaka arka tarafları dökülecek. Kişiye destek tedaviler bir çizelge halinde anlatılmalıdır. Sadece gerekli işlemi yaparak o genç gönderilmemelidir” ifadelerini kullandı.

REFERANSLA HASTA ALMAK BANA MUTLULUK VERİYOR

Saç ekimi operasyonu öncesi kişilerin ameliyat ortamını etkileyecek etkenlerden kaçınması gerektiğine de vurgu yapan Gülgör, ameliyat sonrası da bireylerin mutlaka belli periyotlarla kontrole gitmesi gerektiğini söyledi. 7/24 hastalarının kendisini arayarak aklındaki soru işaretleri sorabileceklerini de ifade eden Gülgör, sözlerine şu şekilde devam etti: “Hastanemizin asla ticari bir düşüncesi yok. Özellikle referansla hasta almak benim için çok önemli. Referansla gelen hastalar benim için bir mutluluk. Referansla hasta almak hem benim için hem de hastanemiz için onur ve gururdur.”

ENSENİN VERİMLİLİĞİ ÖNEMLİ

Gülgör, danışmanlık hizmetinden hiçbir şekilde ücret almadıklarına da dikkat çekerek, sözlerini şu şekilde bitirdi: “Erken tanı her zaman hayat kurtarır. Bizde de erken tanı her zaman saç kurtarır. Biz saç ekimi yaparken enseden aldığımız saç kökleriyle yapıyoruz. Bu yüzden ensenin verimliliği çok önemli. Kişinin ensesi mükemmelse mükemmel ekimler yaparız. Yani tüm iş kişinin ensesinde bitiyor.

SAĞLIKLI BESLENMEK VE SPOR YAPMAK GEREK

Ayrıca alkolden, sigaradan ve fast food beslenme şeklinden uzak durulmalı. Spor yaşamın bir parçası olmalı. Birey bunlara dikkat ettiği zaman sadece saçları değil vücudunda meydana gelecek değişikliklerde fark edilecek. Bu yüzden lütfen sağlıklı beslenelim. Spor yapalım.”