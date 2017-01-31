Kalıcı makyaj ve dövmelerden kurtulmak mümkün!

Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bülent Cihantimur, lazerle dövme silme uygulaması hakkında bilgiler verdi: “Dövme cildin dermis tabakasına uzanan pigmentlerle yapılır. Son dönemlerde oldukça popüler hale gelen dövmeleri yaptırdıktan sonra, farklı sebeplerden dolayı kurtulmak isteyen hastalarımız oluyor. Kliniklerimizde, profesyonel şekilde yapılmış ve kaliteli pigmentlerle tasarlanmış dövmelerde dahi, birkaç seansta son derece iyi sonuçlar alabiliyoruz”.

DÖVME SİLME İŞLEMİNDE KULLANILAN LAZER CİLDİ ZEDELEMEZ

Lazerle dövme silme işleminin dünyada altın standart olarak kabul edildiğini ve cildi etkilemeden silme işleminin yapıldığını söyleyen Op. Dr. Cihantimur “ Dövme silmede kullandığımız uygun dalga boyuna sahip lazer cihazı hedefe odaklanan atışlar yapar. Dövmeli ciltte dışa doğru bir tabaka oluşmuştur, işte lazer ışını bu tabaka tarafından emilir ve pigmentlerin parçalanmasını sağlar. Dalga boyutunun ayarlanması ise, doktorun profesyonelliğine bağlıdır. Cildi tahriş etmeden, ne kadar, hangi ölçüde enerjinin verileceğine karar vermek en önemli konudur. Bu sebeple dövme sildirme uygulaması için mutlaka doğru klinik ve konunun uzmanı bir doktor seçilmelidir” açıklamasında bulundu.

KALICI MAKYAJ DA SİLİNEBİLİR

“Kalıcı makyaj da aslında bir çeşit dövmedir fakat kalıcı makyajda pigmentler daha yüzeysel olarak uygulanmakta olduğu için daha kolay bir şekilde çıkartılabilir" diyen Op. Dr. Bülent Cihantimur, ayrıca şu eklemelerde bulundu: “Kalıcı makyaj silme için de yine lazer teknolojilerinden faydalanıyoruz. Burada da yine başarılı sonuçların alınabilmesi için kullanılan lazer cihazının ve işlemi yapan doktorun yeteneği çok büyük önem taşımaktadır. Cilde herhangi bir zararın verilmemesi için seçim yaparken çok dikkatli olmak gerekiyor”.

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