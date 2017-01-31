Evcil hayvan alerjisine aşı önerisi!

Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Nihat Sapan, evcil hayvan alerjisinin modern toplumda görülen yaygın bir hastalık haline geldiğini belirterek, "Hayvan alerjisi olanlar hayvanlarını evden uzaklaştırmak yerine aşı yaptırarak sorunu daha kolay bir şekilde çözebilir" dedi.

Çocuk Alerji ve Astım Akademisi Derneği Başkanı da olan Sapan, kış döneminde insanların daha çok kapalı ortamda vakit geçirdiklerini, ev tozu akarlarının da etkili olduğu alerjik astım ile kendisini hapşırma, burun tıkanıklığı, burun akıntısı ve baş ağrısıyla belli eden alerjik rinite yakalandığını söyledi.

Sapan, yine kış döneminde evinde kedi ve köpek gibi ev hayvanı besleyen kişilerin daha çok evcil hayvan alerjisine yakalandığını, en etkili alerjenlerin evcil hayvan alerjenleri olduğunu ifade etti.

Alerjinin, genel olarak vücudun başkalarına zarar vermeyen ve zehirleyici olmayan bazı maddelere karşı aşırı duyarlılık göstermesi olduğunu dile getiren Sapan, toz, küf, hayvan tüyleri, polenler, akarlar, deterjanlar, lateks, böcek ısırıkları, penisilinler ve çeşitli yiyeceklerin, insanlarda sıklıkla alerjiye neden olan maddeler arasında yer aldığını aktardı.

Kapalı alandaki en etkili evcil ortam alerjeninin kedi alerjeni olduğuna dikkati çeken Sapan, şöyle devam etti: ''Kedi ve köpekleri insanların ev içi ortamlarında bulunan arkadaşları olarak düşündüğümüzde bireylerin ve çocukların bu hayvanların tüy ve deri döküntülerine karşı alerji geliştirmesi hoş olmayan durumlar ve semptomlar ortaya çıkarıyor. Aslında ülkemizde evcil hayvan beslenmesi ve bakımı o kadar sık değil, bu oran yaklaşık yüzde 10 civarındadır. Evlerimizde en çok beslenen hayvanlar olarak kedilerin ve köpeklerin tercih edildiğini söyleyebiliriz. Bazı durumlarda kişiler bu hayvanlara karşı alerji geliştiriyor ve çözümü hemen hayvanı evden uzaklaştırmak olarak seçiyor fakat bu noktada siz ya da çocuğunuz evcil hayvanınıza yani sizinle aynı evde yaşayan kedi ve köpeğinize alerji geliştirmişse bu durum yapılabilecek basit alerji testleriyle ortaya konulabiliyor ve bu durumun yol açtığı rahatsızlıklar ve semptomlar alerji aşı tedavisiyle artık çok kolay tedavi edilebiliyor. Evcil hayvan alerjisine sahip olanlar hayvanlarını evden uzaklaştırmak yerine aşı yaptırarak sorunu daha kolay çözebilir."

"KESİN ÇÖZÜM ALERJİ AŞILARIDIR"

Sapan, ev hayvanlarının yarattığı alerjiye karşı hayvanın yatak odasına alınmaması, çok iyi temizlenmesi yani taranması, yıkanması ve fırçalanması gibi önlemlerin alınabileceğini bildirdi.

Uzmanlar tarafından yapılan alerji testlerinde pozitiflik tespit edildiğinde hastalık bulgularının görülmemesi için temelde yapılabilecek 2 konu olduğuna dikkati çeken Sapan, sözlerini şöyle tamamladı:

''Birincisi evcil hayvanı evden uzaklaştırmaktır ki bu çok zor bir karardır. Çünkü evin bireyi olan kedi ve köpek gibi bir hayvanı uzaklaştırmak hem ev bireyleri hem de hayvanın kendisi için bir travma ve stres yaratacağından dolayı çok zordur. Bunun yerine alınması gereken asıl ve kesin çözüm alerji aşılarıdır. Örneğin kişide kedi alerjisi varsa bunun tespit edilmesinin ardından alerji uzmanı tarafından kişiye yapılan kedi alerji aşısı alerjik bulguları ortadan kaldırır ve kediye karşı kişide uzun vadede olumlu bir tolerans oluşmasına yol açar.

Dil altından damla olarak uygulanan bu alerji aşılarının uygulanması ortaya çıkan problemi çok daha rahat ve ilaçsız olarak çözer. Bu noktada evcil hayvanlarımızın da evimizin birer canlısı olduğunu ve bize karşı alerji geliştirmesi sırasında ortaya çıkan bulguların ortadan kalkmasını sağlamaya yönelik böyle bir aşı tedavisi bulunduğunu unutmayalım.''