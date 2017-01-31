SAĞLIK HABERLERİ
31 OCAK 2017
SAĞLIK

Diyabetle baş etmenin yolları nelerdir?

31 Ocak 2017 Salı, 16:06:13

Diyabetin her zaman kontrol altında tutulması gereken bir hastalık olduğunu söyleyen Prof. Dr. Serpil Salman diyabetle baş etme yollarını anlattı

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    Dünyada yaklaşık 347 milyon kişide diyabet olduğu tahmin ediliyor ve önümüzdeki 10 yıl içinde diyabet nedeniyle ölüm oranının yüzde 50 artacağı tahmin ediliyor.

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    Ülkemizde ise 20 yaş üzerindeki her 20 kişiden 3’ü diyabet hastalığı ile karşı karşıya. Ancak birçok kişi diyabetinden haberdar değil, ya da yeterince tedavi olmuyor.

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    Diyabetin her zaman kontrol altında tutulması gereken bir hastalık olduğunu söyleyen Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serpil Salman diyabetle baş etme yolları hakkında bilgi verdi. 

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