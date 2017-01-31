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31 OCAK 2017
Songül Dinçer
SAĞLIK

Tomografi çekimi sırasında fenalaşan Songül Dinçer hayatını kaybetti!

50 yaşındaki Songül Dinçer, iddialara göre tomografi çekimi esnasında fenalaşarak hayatını kaybetti

31 Ocak 2017 Salı, 16:43:36 Güncelleme: 16:55:56 İHA

Niğde Devlet Hastanesi'ne gelen 50 yaşındaki Songül Dinçer, iddialara göre tomografi çekimi esnasında fenalaşarak hayatını kaybetti.

Dahiliye polikliniğinde muayene olan evli ve 3 çocuk annesi Songül Dinçer, doktorun isteği üzerine tomografi çekimine gitti. Tomografi çekimi sırasında fenalaşan Dinçer'e, acil serviste müdahalede bulunuldu. Bütün müdahalelere rağmen Songül Dinçer, hayatını kaybetti.

Hastaneye gelen Cumhuriyet savcısı incelemede bulunduktan sonra, Songül Dinçer'in cenazesi kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

"YANLIŞ İLAÇ UYGULAMASI YOK"

Niğde Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzman Dr. Fatih Balcı: "Songül Dinçer isimli hasta saat 10:10'da Tomografi çekimi için hastaneye başvuruyor. Tomografi çekimi esnasında fenalaşan hasta hemen acil servisi indiriliyor. Acil serviste müdahalesi başlıyor. Yaklaşık 45 dakikalık yapılan müdahaleye sonuç vermiyor hasta ve saat 11:00'de hasta hayatını kaybediyor. Bu yapılan yanlış bir ilaç uygulaması değil, bu Tomografi sırasında yapılan rutin bir uygulamadır. Ama her insanın vereceği reaksiyon farklıdır. İdari ve adli soruşturma devam ediyor" dedi.

 

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