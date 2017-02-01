Karnından 25 -30 santimlik ur çıktı!

Samsun'da bir hastanın karnından 25 -30 santimlik miyom (iyi huylu ur) çıktı.

46 yaşındaki Seleme Arpakuş isimli hasta obez olduğu için karnındaki kitleyi kilodan kaynaklı yağ olduğunu zannederek, fazla kilolarından kurtulmak istediğini söyledi. Hastanede doktorların tavsiyesini yerine getiren Arpakuş, kilo verdikçe karnındaki kitlenin farkına vardı. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Özge Piri Mantar'a muayene olan Arpakuş, karnında 25 -30 cm'lik bir miyom kitlesi olduğunu öğrendi. Bunun üzerine yapılan tetkitlerin ardından ameliyata alınan Arpakuş, 'total abdominal histerektomi ve bilateral salpingooferektomi' yani rahim ve yumurtalıkları alınması ameliyatı uygulanarak, 3 gün sonra sağlığına kavuşarak taburcu oldu. Eski sağlığına kavuşturduğu için doktoru Opr. Dr. Özge Piri Mantar'a teşekkür eden Arpakuş, bayanlara kilo problemlerini ihmal etmemesi konusunda da uyarı da bulundu.

"GEÇ KALMADAN TEDAVİ OLUN"

Yapılan operasyon hakkında bilgi veren ve düzensiz kilo aldığını fark eden kadınlara uyarıda bulunan Opr. Dr. Özge Piri Mantar, "Kadınlarda obezite sorunu erkeklerden çok daha fazla görülmektedir. Yapılan araştırmalar kadınlarda obezitenin giderek arttığını gösteriyor. Fakat düzensiz kilo artışı mutlaka gözlenmeli ve bir uzman doktor tarafından kontrol edilmelidir. Bu hastamızda da kendisi obezite hastası fakat kilo verdiğinde karnında bir kitle olduğunun farkına varıyor. Kendisi bize başvurduğunda karnında rahmini ve yumurtalığını çevreleyen geniş bir myom yani iyi huylu ur olduğunu tespit ettik. Rahim yumruları (myomlar) rahimdeki selim (iyi huylu, kanser olmayan) büyümelerdir. Kadın pelvisinde (havsala, leğen kemiği bölgesi, kasık) görülen en sık büyüme tipidir. Tüm kadınların yaklaşık yüzde 25-50'sinde bulunur. Myomları olan pek çok kadın bundan haberdar değildir. Çünkü bu yumrular küçük kalabilirler, belirti veya sorun oluşturmazlar. Ancak bazı kadınlarda myomlar büyüklük, sayı ve yerleşimlerinden dolayı sorun oluşturabilir. Büyüdükçe rahmin dışı kadar içini de bozabilir. Hastamıza kendisinin de onayı ile total abdominal histerektomi ve bilateral salpingooferektomi yani rahim ve yumurtalıkları alınması ameliyatı uyguladık. Bu uygulama kadın hastalıkları ve doğum grubunun en sık ameliyatlarından biridir. Hastamızın şu anki sağlık durumu çok iyi durumda kısa bir süre içinde günlük hayatına geri döndü" dedi.