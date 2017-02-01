Sigara yasağı ihlaline karşı yeşil dedektör önlemi!

Yeşilay, sigara yasağına yönelik ihlallerin tek tuşla bildirilebileceği, pilot olarak İstanbul ve Ankara’da başlatılan Yeşil Dedektör uygulamasını tüm illerde aktif hale getirdi.

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, Sağlık Bakanlığıyla birlikte, bu uygulamayla sigara yasağının ihlal edildiği yerlerin bildirilmesini, ihlallerin azaltılmasını ve halkın bu konuda duyarlılığının artmasını hedeflediklerini belirtti.

İHLAL YAPILAN MEKAN DENETLENİYOR

Yeşilay’ın sigara yasaklarına yönelik ihlallerin bildirebilmesini sağlayan Yeşil Dedektör mobil uygulaması, İstanbul ve Ankara’daki pilot çalışmalardan sonra 2017 itibariyle tüm illerde aktif hale getirildi. Bugüne kadar 41 bin indirme sayısına ulaşan Yeşil Dedektör, 2008 yılında yürürlüğe giren kapalı mekânlarda tütün mamulleri kullanım yasasına uyulmasını sağlamak, ihlallere karşı toplumda farkındalık oluşturmak, tütün ürünlerini kullanmayan vatandaşların haklarını korumak ve yasal hakları konusunda halkı bilinçlendirmek amacıyla geliştirildi. Yasayı ihlal eden işletme ve müşterilerin ihlallerini azaltmayı amaçlayan bu mobil uygulama telefon veya tablet bilgisayara indirilerek kullanılabiliyor. Yeşil Dedektör mobil uygulamasında kullanıcı, ihlal bildirimini uygulama üzerinden konum ve mekân seçerek yapabiliyor. Sağlık Bakanlığının denetim sistemine düşen bildirimler, Sağlık Bakanlığı saha denetim ekibine ulaşıyor. Saha denetim ekipleri ise ihlal bildirimi yapılan mekâna ulaşarak denetimlerini ve gerekli işlemleri yapıyor.

“BAŞKASININ SİGARA DUMANINA MARUZ KALMAK İNSAN HAKKI İHLALİDİR”

Yeşil Dedektör’ün sigara içme oranlarının düşürülmesine katkı sağlayacak, sigara içmenin yasak olduğu alanlarda yapılan ihlali bildirecek bir uygulama olduğunu belirten Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, “Başkasının sigara dumanına maruz kalmak bir insan hakkı ihlalidir. Sigara içsin ya da içmesin tüm vatandaşlarımızın sigaranın yasak olduğu yerlerde sigara içmeyenlerin haklarını koruması gerekiyor. Bu uygulama hak ihlalinin önüne geçecek, ihlali bildirmeyi kolaylaştıracak ve dumansız hava sahasına katkı sağlayacak” şeklinde konuştu.

YEŞİL DEDEKTÖR TÜM İLLERDE AKTİF!

Alanında tek uygulama olan bu çalışmayla tütün ürünleri kullanmayanların hakkının korunması, yasağa uyumun sağlanması, ihlallerin asgariye indirilmesi hedefleniyor. Uygulama Appstore ve Google Play platformlarından ücretsiz olarak indirilebiliyor. Pilot olarak İstanbul ve Ankara’da başlayan ve 41 bin indirme sayısına ulaşan Yeşil Dedektör, tüm illerde aktif hale getirildi.