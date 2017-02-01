SAĞLIK HABERLERİ
01 ŞUBAT 2017
Batuhan Karayiğit karaciğer kanseri
SAĞLIK

12 yaşındaki Batuhan Karayiğit tekrar karaciğer kanserine yakalandı!

Mersin'de organ nakli ile hayata tututan 12 yaşındaki Batuhan Karayiğit, tekrar karaciğer kanserine yakalandı

01 Şubat 2017 Çarşamba, 12:01:50 Güncelleme: 12:26:50 DHA

Ankara'da 2015'in kasım ayında yapılan operasyonla organ nakli olan Batuhan Karayiğit, büyük umutlarla Mersin'e döndü. Sağlığına kavuşmanın heyecanını yaşayan Fenerbahçe sevdalısı Batuhan'ın sevinci, 7 ay önce yapılan kontrollerde karaciğerde yine kanser hastalığı görülmesi ile yarım kaldı.

Yine ağır bir tedavi sürecine giren Karayiğit, artık vücudunun kemoterapiye cevap vermemesi üzerine doktorlar tarafından 'Artık yapılacak bir şey kalmadı' denilerek evine gönderildi.



Evine dönerek sarı lacivert renklerle dolu odasında yatan Batuhan'ın babası Deniz ve annesi Canan Karayiğit, gözlerinin önünde eriyen oğullarının tedavisine devam edilmesini istedi. 

Anne Canan Karayiğit, "3 ameliyat geçirdi, karaciğer nakli oldu. Nakilden 7 ay sonra kitle tekrarladı. Bu yüzden kemoterapi almak zorunda kaldı. Tedaviden sonra doktorla görüştüm. Oğlumun kemoterapiye cevap vermediğini, yapacak bir şey olmadığını ve alıp eve götürmemiz gerektiğini söyledi. Duyunca dünya başıma yıkıldı. Neden götüreceğiz eve bile diyemedim. Nakil olma şansı varsa nakil olabilir" dedi. 

Sıkı bir Fenerbahçe taraftarı olan Batuhan ise, "Yetkililerin bana yardım etmesini, tedavime devam edilmesini istiyorum" diye konuşarak gözyaşı döktü.

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