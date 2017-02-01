100 gram doğan Ecrin Bebek yaşam savaşını kazandı

Dünyada mesane ekstrofisi hastalığıyla doğup yaşayan en küçük bebek olma özelliğini taşıyan bin 100 gram ağırlığındaki Ecrin bebek, doktorların başarılı ameliyatı ile yaşam savaşını kazandı.

Elazığlı Ali ve Raziye Karakaya çifti, ismini Nehir Ecrin koydukları bebekleri 28 haftalık olduğunda hastaneye başvurdu. Hastanede Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Sami Güngör, bebekteki sıkıntılı durumu fark ederek, anneyi acil sezaryene aldı. 1 kilo 100 gram ağırlığında dünyaya gelen Ecrin bebeği, o gün hastanede nöbetçi bulunan ve doğumu gerçekleştiren doktorun kardeşi Çocuk Cerrahı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Güngör görerek, mesane ekstrofisi tanısı koydu. 36 saat cihaza bağlanan bebek, daha sonra 2,5 saat süren bir ameliyat geçirerek, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

Yoğum bakım servisinde 64 gün geçiren Nehir Ecrin bebek, bugün taburcu olurken, mesane ekstrofisi hastalığıyla doğup, hayata tutunan en küçük bebek oldu.

"ÜZÜNTÜLÜ BİR SÜREÇTİ ŞU AN ÇOK MUTLUYUZ"

Taburcu olan bebeğine kavuşan anne Raziye Karakaya, zorlu bir süreçten geçtiğini belirterek, "Hastane erken doğum teşhisi koyuldu. Bebeğim dünyaya geldikten sonra ameliyat durumu oldu. Doktorların yakın ilgisi ile bebeğim hemen ameliyata alındı. Bizim için hem yorucu hem de üzüntülü bir süreçti. Şuan çok mutlu bir gündeyiz. Bebeğimizi kucağımıza aldık" dedi.

Bebeğini 64 gün sonra ilk defa kucağına alma fırsatı bulan baba Ali Karakaya, "Bebeğimiz doğduğunda çok küçüktü. Ameliyat olması gerekiyordu. Hastanede müdahale ettiler ve bebeğimizin yaşamasını sağladılar. Bebeğimizi kucağımıza aldık çok mutluyuz" diye konuştu.

DOĞUMU AĞABEY YAPTIRDI, AMELİYATI KARDEŞ YAPTI

Yaşanan süreçle ilgili bilgi veren Op. Dr. Sami Güngör, "Farklı bir merkezde gebelik takipleri olan hasta ağrılarının başlaması üzerine Hastanemize başvurdu. Hastaya yaptığımız ilk muayenede 28 haftalık bir gebeliğinin mevcut olduğunu, doğum ağrılarının başladığını ve normal doğumun mümkün olmadığını görünce hastayı acil sezaryene aldık. Kardeşim Çocuk Cerrahı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Güngör, o gün nöbetçiydi. Doğum odasında bebeği ilk o gördü. Görür görmez tanısını koydu. Daha sonra tetkiklerini yaptıktan sonra gerekli müdahaleler yapıldı" ifadelerinde bulundu.

"DÜNYADA BU HASTALIKLA DOĞUP YAŞAYAN EN KÜÇÜK BEBEK"

Ameliyatı gerçekleştiren Yrd. Doç. Dr. Ahmet Güngör de bebekle ilgili bilgi verdi. 28 haftalık dünyaya gelen bebeği yoğun bakım ünitesine aldıklarında bin 100 gram olması ve akciğer gelişiminin iyi olmamasından dolayı ventilatöre bağlandığını anlatan Dr. Güngör, şunları kaydetti:

"Mesane ekstrofisi dediğimiz bebeğin karın ön duvarının olmaması nedeniyle o bölgeyi pansumanla kapattık. Hastamızı 36. saatinde akciğer dokusunun toparlanmasından sonra acil ameliyata aldık. 2,5 saat süren zorlu bir ameliyat süreci yaşadık. 64 günlük bir yoğun bakım süreci geçirdi. Mesane ekstrofisi hastalığı 40 binde bir görülen bir hastalık. Tıp literatürlerini taradığımız zaman 28 haftalık ve bin 100 gram olup Mesane ekstrofisi hastalığıyla doğan bu kadar küçük bir bebeğin yaşadığını görmedik. Bu da dünyada mesane ekstrofisi ile doğan en küçük bebeğimiz oldu. Hastanemiz çalışanları olarak bu bebeğin hayata tutunmasına vesile olmanın eşsiz mutluluğunu yaşadık."