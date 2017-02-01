SAĞLIK HABERLERİ
01 ŞUBAT 2017
Derya Sert
SAĞLIK

Rahim nakilli Derya Sert'in bebek sahibi olabilmesi için seferber oldular!

Prof. Dr. Ömer Özkan, kadavradan rahim nakli yaptıkları hastanın bebeğini kucağına sağlıklı şekilde alabilmesi için yurt dışından da destek alarak çalıştıklarını bildirdi

01 Şubat 2017 Çarşamba, 14:54:05 Güncelleme: 15:12:47 AA

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, kadavradan rahim nakli yaptıkları hastanın bebeğini kucağına sağlıklı şekilde alabilmesi için yurt dışından da destek alarak çalıştıklarını bildirdi.

Prof. Dr. Özkan, dünyada ilk kez kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert'in sağlıklı bir şekilde bebeğini kucağına alabilmesi için kadın doğum uzmanlarının çalıştığını anlattı.

Bu alanda tüp bebek uzmanlarının çalışma yürüttüğünü belirten Özkan, şunları kaydetti: "Yurt dışından destek alıyoruz. Biz plastik cerrah olarak aslında hasta sahibi olarak, bu ameliyatı yapan kişi olarak elimizden gelen tüm desteği yapıyoruz. Yardımlarımızı yapıyoruz. Gelişmeler tabii ki var. Her gün başka bir şeyler öğreniyoruz. Bununla ilgili de bu yıl içerisinde yoğun bir çalışma yapmayı planlıyoruz. Artık süre uzadı, bazen yapıyorsunuz ama önemli olan çocuğun ele alınması kısmında. Yüz, kol gibi değil, rahimde önemli olan sağlıklı bir şekilde çocuğu eline almasıdır. Biz de elimizden geleni tüm ekip olarak yapıyoruz."Yaptıkları rahim naklinin dünyada bir ilk olduğunu ifade eden Prof. Dr. Özkan, hastanın bebeğini de kucağına alacağını umut ettiklerini belirtti. Özkan, Sağlık Bakanlığı'nın ve hastanın bilgileri dahilinde çalışma yürüttüklerini ifade etti.

"BU ÇEŞİTLİLİKTE DÜNYADA NAKİL YAPILAN BAŞKA MERKEZ YOK"

Prof. Dr. Özkan, akla gelebilecek her türlü naklin yapıldığı tek merkez olduklarını belirterek, "Bu çeşitlilikte dünyada nakil yapılan başka merkez bilmiyorum, yok zaten. Bu, merkezin ne denli organize olduğunu, tecrübesinin kaliteli olduğunu, yılların emeğinin boşa gitmediğini gösterir" diye konuştu.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde görev yapmaktan mutlu olduklarını vurgulayan Prof. Dr. Özkan, "İlk kez yapacağımız nakiller olabilir, çalışıyoruz. İlkleri yapan bir merkeziz. Tek hedef, ille de bir ilki yapmak değil, yapılanları iyi kaliteli yapmak. Diğer merkezlerden daha üst düzeyde yapmak." değerlendirmesinde bulundu.Türkiye'de ilk yüz ve çift kol nakillerini de gerçekleştiren Özkan, organ nakli bağışı için çağrıda bulunarak, yapılan bağışların birçok insana umut olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Özkan, "İnşallah gelecekte bu sayı ülkemize yakışır şekilde artar. Bağış oranlarımızda diğer ülkeleri yakalamış oluruz" dedi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Küllüğe parmağı sıkışan bebeğe AFAD müdahalesi!
SAĞLIK

1 yaşındaki bebek parmağını sıkıştırdı, ekipler ...
"ALS'ye yakalanan kişilerle iletişim kurulabildi"
SAĞLIK

"ALS'ye yakalanan kişilerle iletişim kurulabildi"
Yutulan sakız kaç sene midede kalıyor?
SAĞLIK

Meğer hasta eden soğuk hava değilmiş!
12 yaşındaki Batuhan Karayiğit tekrar karaciğer kanserine yakalandı!
SAĞLIK

Fenerbahçe sevdalısı Batuhan yetkililere böyle ...
Bebek sahibi olmaya çalışıyorsanız, çikolata ve şekerden uzak durun!
SAĞLIK

Bebek sahibi olmak isteyen bunları yemesin!
Sigara yasağı ihlaline karşı yeşil dedektör önlemi!
SAĞLIK

Hakkınız ihlal edildiğinde bir tuşa basmanız yeterli!
Sigara yasağı ihlaline karşı yeşil dedektör önlemi!
SAĞLIK

HAKKINIZ İHLAL EDİLDİĞİNDE BİR TUŞA BASMANIZ YETERLİ!
Bebek sahibi olmaya çalışıyorsanız, çikolata ve şekerden uzak durun!
SAĞLIK

BEBEK SAHİBİ OLMAK İSTEYEN BUNLARI YEMESİN!
12 yaşındaki Batuhan Karayiğit tekrar karaciğer kanserine yakalandı!
SAĞLIK

FENERBAHÇE SEVDALISI BATUHAN YETKİLİLERE BÖYLE SESLENDİ!
"ALS'ye yakalanan kişilerle iletişim kurulabildi"
SAĞLIK

"ALS'YE YAKALANAN KİŞİLERLE İLETİŞİM KURULABİLDİ"
100 gram doğan Ecrin Bebek yaşam savaşını kazandı
SAĞLIK

100 GRAM DOĞDU, YAŞAM SAVAŞINI KAZANDI!
Küllüğe parmağı sıkışan bebeğe AFAD müdahalesi!
SAĞLIK

1 YAŞINDAKİ BEBEK PARMAĞINI SIKIŞTIRDI, EKİPLER HAREKETE GEÇTİ!