Evlat edindiği çocuk engelli çıkınca kocası tarafından terk edildi!

Eskişehir'de yaşayan ve evlat edindiği zihinsel engelli çocuğuyla birlikte kocası tarafından terk edilen Berrin Çakır, diğer çocukların hayata tutunması için 'Sessiz Meleklerin Sesi' derneğini kurdu.

Eskişehir'de yaşamını sürdüren Berrin Çakır'ın anlatımına göre; daha bir günlükken evlatlık edindiği bebeğin zihinsel engelli olduğunu öğrenince eşiyle arasında sorunlar çıktı. Kocası bu durumu kabullenemeyince boşanma davası açarak evliliğini bitiriyor. Ardından kocası engelli çocuğuyla birlikte eşini de icra kararıyla evinden çıkardı.

Kendi çocuğu gibi zihinsel engelli çocukların sorunlarını çözmek için 'Sessiz Meleklerin Sesi Derneği'ni kuran ve bu süreçte çok ciddi zorluklar yaşadığını anlatan Çakır, "Engelli çocuklarımızın özel olduğuna inanıyor ve tüketen değil üreten bireyler olmalarını istiyoruz" diyerek, "Derneğimiz sadece zihinsel engelli özel çocuklarımız için kuruldu.

Engelli çocuklara umut oldu

Bir günlükken hastaneden evlat edindiğim zihinsel engelli bir oğlum var. Şu anda 21 yaşında. Oğlumun zihinsel engelli olmasını bir türlü kabullenemeyen eski eşimle, oğlum 10 yaşına gelene kadar birlikteydik. Çocuğumu hastaneden evlat edindiğimiz günden bu yaşına kadar sağlık sorunları ve eğitimi için tek başıma mücadele ettim. 2005 yılında eşim evi terk etti. Zihinsel engelli çocuğumla tek başıma kaldım. 2010 yılında boşanma kesinleşti ve beni ve oğlumu icra kararı ile evinden çıkarttı" dedi.

Bilecik'e bağlı bir köyde bir süre annesinin yanında kaldığını, zihinsel engelli çocuğunun sağlık sorunları için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nin hastanesine gidip gelmek maddi açıdan kendini zorladığı için Bunun için Eskişehir'e taşınma kararı aldığını söyleyen Çakır, şöyle konuştu:

DAHA YOLUN BAŞINDAYIZ

"Oğlumu eğitim için gönderdiğim okul sayesinde benim gibi engelli çocuğu olan birçok veliyle tanışma fırsatım oldu. Özel çocuklarımız için birçok isteklerimiz vardı. Birçok üst makamlardaki yetkililerle görüştük ama sonuç çıkmadı. En son 3 anne ve 3 zihinsel engelli çocuklarımızla birlikte Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a gittik. Bize dernek kurmamızı önerdi. Arkadaşlarla toplandık, hazırlık yaptık. Dernek adresi olarak ev adresimi vermiştim. Dernekler Müdürlüğü bunu kabul etmedi. Sosyal medya da paylaştık. Bir inşaat firması sahibi Ahmet Eryürük, kendi bürosunu dernek faaliyetleri için bize verdi. Allah razı olsun. Şu an 26 üyemiz var ve 2. ayı doldurduk. Yolun başındayız. Yapmak istediğimiz çok güzel projelerimiz var. Özel çocuklarımızın eğitimlerini sürdürerek toplumun gözünde sadece tüketen birey imajını eğitim ve fırsatlar dahilinde üreten birey imajına çevirerek farkındalık oluşturmak istiyoruz. Amacımız, engelli bireylerin engellerini ortadan kaldırarak engelsiz bireyler topluluğu oluşturmak. Engelli çocuklarımızın özel olduğuna inanıyor ve tüketen değil üreten bireyler olmalarını istiyoruz" diye ifade etti.