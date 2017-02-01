SAĞLIK HABERLERİ
01 ŞUBAT 2017
SAĞLIK

Rahat bir uyku çekmek için bunları yemelisiniz!

01 Şubat 2017 Çarşamba, 17:30:41

Uykusuzluk sorunu çekiyor ya da geceleri rahatça uyuyamamaktan şikayet ediyorsanız, bu besinler tüm sorunlarınıza çare olacak

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    Günde ortalama sekiz saat uyumak gerekirken, her üç yetişkinden biri uykusuzluk problemi yaşıyor. 

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    Peki uykusuzluğa karşı besinlerden faydalanmaya ne dersiniz? 

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    İşte uzmanlara göre uyumadan önce atıştırıldığında, gece rahatça uyumanızı sağlayacak besinler...

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