SAĞLIK
Rahat bir uyku çekmek için bunları yemelisiniz!
01 Şubat 2017 Çarşamba, 17:30:41 | Güncelleme: 18:25:40
Uykusuzluk sorunu çekiyor ya da geceleri rahatça uyuyamamaktan şikayet ediyorsanız, bu besinler tüm sorunlarınıza çare olacak
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Günde ortalama sekiz saat uyumak gerekirken, her üç yetişkinden biri uykusuzluk problemi yaşıyor.
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Peki uykusuzluğa karşı besinlerden faydalanmaya ne dersiniz?
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İşte uzmanlara göre uyumadan önce atıştırıldığında, gece rahatça uyumanızı sağlayacak besinler...
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Bir çay kaşığı bal, içerdiği glukoz ile beyninizin oreksin üretimini etkiler. Oreksin üretilmediğinde ise vücut uyku durumuna geçer.
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Muzlar kas gevşetici özelliği olan magnezyum içerir. Ayrıca kaliteli uyku uyumayı sağlayan seratonin ve melatonin hormonları açısından da zengindir.
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Hindi, doğal antidepresan ve gevşetici triptofan bulundurur. Uyumadan önce hindi füme ya da hindi eti yiyebilirsiniz.
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Badem de triptofan açısından zengin bir besindir. Ayrıca içeriğindeki kas gevşetici magnezyum sayesinde güzel bir uyku vadeder.
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Yulaf, karanlıkta salgılanan uyku hormonu melatonin içerir. İnsülin üretimini tetikleyerek uyku getirmeye yardımcı olur.