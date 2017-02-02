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02 ŞUBAT 2017
felçli hastalar İsviçre iletişim
SAĞLIK

Artık felçli hastalarla iletişim kurulabilecek

İsviçre'de yapılan deneylerde, beyin ile bilgisayar arasında iletişimi sağlayan bir yazılım sayesinde felçli hastalarla iletişim kuruldu

02 Şubat 2017 Perşembe, 03:01:35 Güncelleme: 03:08:53

Bilim insanları, yakında bedeni üzerinde hiçbir kontrolü bulunmayan hastaların da iletişim kurabileceğini bildirdi. İsviçre’de Wyss Tıp Merkezi’ndeki hastalar üzerine yapılan deneylerde, beyin ile bilgisayar arasında iletişimi sağlayan bir yazılım sayesinde hastanın düşünceleri “Evet-hayır” sorularıyla öğrenildi. Örneğin bir erkek hasta, kızının evlenmesine karşı olduğunu aktarabildi.

PLOS Biology Dergisi’nde yayınlanan makaleye göre, hastalar “Amyotrohik Lateral Sclerosis” yani beynin kaslar üzerindeki kontrolünü tamamen yitirdiği vakalar arasından seçildi. Gözlerini bile oynatamayan bu hastalarda beyin hücreleri kandaki oksijen seviyesini değiştirebilen hareketlerde bulunabiliyor. Bu değişim kanda renk farklılığına da yol açıyor. İsviçreli bilim insanları, kandaki bu renk değişimini “kızılötesine yakın spestroskopi” adını verdikleri bir teknikle tespit ediyor. Bu değişime bağlı olarak “Evethayır” yanıtları alınabilecek sorularla bilgisayar sistemi yüzde 75 isabet oranıyla doğru yanıtları bulabiliyor. Bilim insanları, şimdi sistemin yüzde 100 isabet oranına ulaşması için çaba sarf ediyor.

 

GAZETE HABERTÜRK

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