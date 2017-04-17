SAĞLIK
Kötü anıları sildirmek mümkün olacak!
20 Şubat 2017 Pazartesi, 09:52:30 | Güncelleme: 17 Nisan 2017 Pazartesi, 10:33:11
HABERTURK.COM
Bu haber sizi çok sevindirecek. Uzmanlar, beynin istenmeyen anılarını silmek için bir yol geliştirdi
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Bu haber sizi çok sevindirecek. Uzmanlar, beynin istenmeyen anılarını silmek için bir yol geliştirdi.
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Mirror'da yer alan habere göre; Kanadalı bilim insanları, beyinden kötü anıları silen bir yöntem geliştirdiklerini, diğer hatıralara dokunulmadan sadece kötü anıları silebildiklerini açıkladı.
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Tıp dünyasında çığır açan bu çalışmada, fareler üzerinde “korku ve tehdit” bağlantılı anılarla ilişkili olan beyin hücrelerini tespit edip, bu anıları silmeyi başardılar.
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Toronto Üniversitesi'nde gerçekleştirilen araştırmada, beyinde milyonlarca hücre olduğunu belirten araştırmacılar, "Milyonlarca beyin hücresi arasında sadece bir avuç kötü anı var.
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Bu kötü hatıraları diğer hücrelere zarar vermeden silmeyi başardık" açıklamasında bulundular.
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Uzmanlar, başarıyla gerçekleştirilen bu deneyin, önümüzdeki yıllarda insanlar üzerinde deneneceğini açıkladı.
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Bu yöntemin tecavüze uğrayan kadınlar, travma sonrası stres bozukluğu olan askerlere yardımının dokunabileceği belirtiliyor.
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Bazı etik uzmanları ise; anıların, insanı oluşturan hayati bir parça olduğunu savunuyor.
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