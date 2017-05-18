SAĞLIK

Yumurtanın faydaları nelerdir?

24 Şubat 2017 Cuma, 15:43:03

Diyetisyen ve Yaşam Koçu Gizem Şeber, yumurtanın birçok açıdan faydalı olduğunu belirterek ‘anne sütü kadar değerli olduğunun’ altını çizdi

  • 1 Yumurtanın faydaları nelerdir?
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    Diyetisyen ve Yaşam Koçu Gizem Şeber, kahvaltıların, yemeklerin, çorbaların, böreklerin yani neredeyse yediğimiz her yemeğin içerisinde yer alan yumurtanın anne sütü kadar değerli bir besin kaynağı olduğunu belirtiyor. 

  • 2 Yumurtanın faydaları nelerdir?
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    Şeber, “Yumurta beyazı yüzde 100 protein yapısındadır. Özellikle kas yapmak isteyen sporcular için veya kas kaybı olan hastalıklarda yumurta beyazı tüketimi çok önemlidir. 

  • 3 Yumurtanın faydaları nelerdir?
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    Ayrıca yumurtada bulunan bu proteinler kaliteli yapıdadır, yani vücudumuzda hızlıca ve kayba uğramadan kullanılırlar" dedi.

  • 4 Yumurtanın faydaları nelerdir?
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    YUMURTA SARISI DEMİR ve PROTEİN KAYNAĞI

    Yumurtanın sarısı demir minerali içerir. Fakat vücudun bu demiri kullanabilmesi için C vitaminine ihtiyacı vardır. 

  • 5 Yumurtanın faydaları nelerdir?
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    O nedenle yumurtanın taze sebzeler ile veya taze sıkılmış meyve suları ile tüketilmesi son derece yararlıdır" diyen Şeber, sözlerine şöyle devam etti:

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