SAĞLIK

Tuvalette telefon mikrop yuvası

19 Mart 2017 Pazar, 11:03:49

Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Üniversitesi’nin 2011 yılında yaptığı bir araştırmaya göre “Her 6 telefondan biri dışkısal madde içeriyor

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    Kanada'da Guelph Üniversitesi’nin araştırmasına göre, tuvalete telefonla girmek çok tehlikeli. Bu adeta ayrılmaz parçamız haline gelen telefonların dışkısal madde içermesine yol açıyor.

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    Telefonun bir klozetten daha fazla mikrop taşıdığı sonucuna ulaşan bilim insanlarından Jason Tetro, “Telefonunu kendinizin bir eklentisi gibi düşünmelisiniz. Telefonunuza değen her şey sizin de elinize değer” diye konuştu.

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    Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Üniversitesi’nin 2011 yılında yaptığı bir araştırmaya göre de “Her 6 telefondan biri dışkısal madde içeriyor.” Kanadalı bilim insanları, telefonların hijyenik ıslak bezlerle sıkça temizlenmesi uyarısı yaptı.

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    EN KİRLİ TOP 10!

    Hijyen, temizlik ve buna bağlı sağlık konularında çalışmalar için kurulan, hiçbir yere ve makama bağlı olmayan Hijyen Konseyi, gıda mühendisleri, veteriner hekimler, hukukçular, akademisyenler, sağlıkçılar ve tüketici dernek üyelerinden oluşuyor.

     

     

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    Konsey, tüketicileri ve kamuoyunu uyarmayı, bazı noktalara dikkati çekmeyi amaçlayor. 2014 yılında uygulamaya sokulan "hijyen avcıları"nın tespitleriyle halkın sıklıkla kullandığı sağlık açısından tehlike arz eden 10 eşya açıklandı.

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YORUMLAR 5
  • Misafir 08 Temmuz 2017 Cumartesi 15:51
    helal yani demiş
  • Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 15:17
    günümüzde en çok kirlenen insanlık Görev tamam
  • Misafir 2 dakika önce
    :)
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