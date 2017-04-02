SAĞLIK HABERLERİ
03 NİSAN 2017
SAĞLIK

Unutkanlıkla savaşmanın yolları!

02 Nisan 2017 Pazar, 12:30:46

Çeşitli tekniklerle hafızanıza yüklenmeye başladıktan 40 gün sonra sonuç almaya başlayacaksınız

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    Uzmanlar 2 lobdan oluşan beynimizin her iki tarafını da eşit düzeyde kullanmamız gerektiğini söylüyor. Sağ lob hayal gücünü destekleyen yaratıcı lob. Ancak bilgi geleneksel yöntemlerle akılda tutulmaya çalışıldığında sol lobda kalıyor ve sağ loba kendini atamıyor.

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