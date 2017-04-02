Unutkanlıkla savaşmanın yolları!

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Randevu hatırlama

Bu defa ‘hafıza sarayı’ yöntemini kullanıyoruz. Bu teknikte hatırlanması gereken şey zihninizde bir yere konumlandırılır. Mesela evinizdeki bir odayı ya da evinizin tümünü hafıza sarayı olarak kullanabilirsiniz. Bir odayı ya da evin tamamını saray olarak kullanabilirsiniz.