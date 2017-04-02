Unutkanlıkla savaşmanın yolları!

Ama bu beceriyi kazanmak her yaştan insan için birtakım tekniklerle mümkün. Yani ‘süper hafıza’, kazanılabilecek bir beceri... HT Pazar'dan Sema Ereren'in haberine göre; Bunun için “40” anahtar sayımız. Çünkü çeşitli tekniklerle hafızanıza yüklenmeye başladıktan 40 gün sonra sonuç almaya da başlayacaksınız.
Videolardan sonra bazı öğrencilere izlediklerini zihinlerinde canlandırmaları ve kendi kendilerine anlatmaları için 40 saniye zaman verdi. Diğerlerini doğrudan bir sonraki videoya geçirdi. Videoları kendi kendilerine anlatan öğrencilerin 1 hafta kadar sonra bile izlediklerini en az 2 kat daha detaylı hatırladıkları görüldü.
Sahi biz ne konuşuyorduk?
Biriyle yaptığınız konuşmanın içeriğini anımsamak için ‘zihin haritaları’ yöntemini kullanabilirsiniz. Tony Buzan’ın 1960’larda geliştirdiği yöntem aslında bir not alma yöntemi. Ana konu bir sayfanın ortasına yerleştirildikten sonra renkli kalemlerle yapılan şekiller, büyüklü küçüklü notlarla adeta bir diagram gibi çizilir. Bu yöntemle beynin atıl kapasitesinin kullanılabileceği, bilgiler arası bağlantılar yapılabileceği ve yaratıcı düşüncenin önünün açılabileceği savunuluyor.
Biriyle gerçekleştireceğiniz randevunun detaylarını hatırlamak için hafıza sarayı niyetine evinizi kullanıyorsanız, hatırlamanız gereken ilk bilgiyi güzergâhınıza uygun olarak kapınızın önündeki paspasın altına, ikinci bilgiyi dış kapınızın üzerine, üçüncü bilgiyi ayakkabı dolabına koyabilirsiniz.
Pardon, isminiz neydi?
Yeni tanıştığınız kişinin yüzüne uzun uzun bakın ve yüzü ile ismini bağdaştırmaya gayret edin. İlk 5 dakika sık sık o kişinin ismini söyleyerek aklınızda yer edinmesini sağlayın. Karşınızdakinin sizin isminizi anımsaması için de kendi isminizi konuşmanın ilk dakikalarında birkaç kez telaffuz etmeye çalışın.
Alışveriş listesi
20 maddelik alışveriş listesine göz atın. Sonra listede yazanları başka bir kâğıda yazmayı çalışın. Belki ilk denemede zorlanacaksınız ama kendinizi zorladıkça hatırlamaya başlayacaksınız. Biraz önce söz ettiğimiz ‘hafıza sarayı tekniği’ alışveriş listelerini de aklınızda tutmanıza yardımcı oluyor. Hafıza sarayınızda belirlediğiniz lokasyonlara alışveriş listenizdekileri hayalinizde konumlandırdıktan sonra evden çıkın.
Çevrenizde olanları aklınıza yazın. Bulamadığınız şey arabanız da arabanızın anahtarı da olsa sakin kalın. Çünkü belleğiniz siz panik olduğunuzda kötü bir hal alır. Panik olmak yerine bir yere oturun ve hikâyeyi geri sarın. Zihniniz rahatlamaya başladığında unuttuğunuz şeyi anımsayacaksınız.