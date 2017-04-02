Sağlık Bakanı Recep Akdağ: "33 Şehir Hastanesi yapabiliriz"

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, katıldığı Sağlık Sempozyumu'nda şehir hastaneleri hakkında açıklama yaptı. 3 Şehir hastanesini hizmete açtıklarını belirten Akdağ 33 şehir hastanesi daha yapabileceklerini söyledi.

Sağlık Yönetimi ve Eğitim Derneği (SAYED) tarafından 2017 Güncel Sağlık Sempozyumu düzenlendi. İstanbul Büyükçekmece'de bulunan TÜYAP fuar alanında düzenlenen sempozyuma Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Kırgızistan Sağlık Bakanı Talantbek Batraliev, Madagaskar Sağlık Bakanı Mamy Lalafiana Andria Manarivo, Pakistan Pencap Eyaleti Sağlık Bakanı Salman Refik, bazı ülkelerin Sağlık Bakanlığı temsilcileri katıldı.

SAĞLIKTA MEMNUNİYET YÜZDE 75'E ÇIKTI

Misafir Sağlık Bakanlarının selamlama konuşmalarının ardından kürsüye Sağlık Bakanı Recep Akdağ geldi. Akdağ, sağlık alanında yapılan yatırımlar, gelişen teknolojinin sağlık hizmetlerine uyarlanması ve kamu-özel iş birliği hakkında açıklamalarda bulundu.

AK Parti iktidarıyla beraber gelen 'Sağlıkta Dönüşüm' programı verileri hakkında açıklama yapan Bakan Akdağ, "AK Parti olar 2002'de göreve geldikten sonra 'Sağlıkta Dönüşüm' programını başlattık. Bu program 10 yıl içinde büyük bir başarı gösterdi. Vatandaşlarımızın sağlıktan memnuniyeti yüzde 39'dan yüzde 75'lere ulaştı. Anne ve bebek ölümlerinde çok ciddi azalmalar meydana geldi" dedi.

TOPLAMDA 40 BİN YATAKLI HASTANELER İNŞA EDİLECEK

Akdağ ayrıca sağlık alanında önemli projelerin başında yer alan şehir hastaneleri hakkında da açıklamalarda bulundu. Türkiye'de 3 şehir hastanesini hizmete açtıklarını belirten Akdağ, yapılacak olan şehir hastanelerine ilişkin rakam da verdi. Bakan Akdağ konuşmasında şu ifadeleri kullandı;

"Şu anda hizmete aldığımız 3 şehir hastanemiz var. Birincisi Mersin'de bin 300 yataklı bir hastane, ikincisi Isparta'da 800 yataklı bir hastane, üçüncüsü de Yozgat ilimizde 500 yataklı bir hastane. Önümüzdeki yıllarda 31 belki 33 projemiz olacak. Toplamda 40 bin yatağın üzerinde yeni hastane inşa etmiş olacağız. Bunu yaparken Türkiye'deki yatak sayısını 40 bin artırmıyoruz. Elimizdeki eskimiş, zamanı dolmuş bina ve ekipmanları yenileriyle değiştirmiş oluyoruz. Ama doğrudan satın alarak değil kamu-özel ortaklığı ile."

"'SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM'ÜN İKİNCİ DÖNEMİ BAŞLADI"

Sağlık Bakanı son olarak 'Sağlıkta Dönüşüm' programının ikinci dönemine başladıklarını açıkladı. İkinci dönemi nelerin kapsadığını da açıklayan Akdağ, "Türkiye 'Sağlıkta Dönüşüm' programının ikinci dönemine başlıyor. Bu dönem verimlilik, etkinlik ve bunun sonunda gerçekleşen kolay erişimin, herkesin erişiminin artık çok kaliteli bir hizmete dönüştürülmesiyle gelişecek. Biliyoruz ki erişim tek başına bir hedef değildir. Kaliteli bir hizmet sunumu olması gerekir" dedi.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ sempozyumun açılış konuşmalarının ardından yabancı devletlerin sağlık bakanları ile bir bir görüştü.