Ağız kanserinin belirtileri

Diş Hekimi Zafer Kazak, 1-7 Nisan Kanser Haftası'nda ağız kanserlerine dikkat çekti.

Global Diş Hekimleri Derneği Başkanı Diş Hekimi Zafer Kazak, "Ağız kanserinin kimi zaman hiç belirti vermezken kimi zaman hayat kalitesini düşürmeyecek kadar belirti verir. İlerleyen vakalarda sadece varlığı yani ağızda hissedilen büyüklüğü hastaya sorun oluşturur" dedi.

Diş Hekimi Kazak, ağız kanserinin belirtilerini şöyle sıraladı: "Ağızda acı veya tarifsiz bir ağrı, diş etlerinde, dilde veya ağız içindeki veya etrafında beyaz veya kırmızı renkli alanlar, ağız içinde dil ile hissedilebilen hassas, tahriş olmuş, kabarık veya kalınlaşmış alanların olması, ağızda veya boğazda tekrarlayan kanamalar ve iyileşmeyen yaralar, seste boğukluk veya boğazda yutulamayan cisim hissi, çiğneme ve yutma güçlüğü, dil ve çene hareketlerinde zorlanma, dil veya ağzın diğer bölgelerinde his kaybı, uyuşukluk, alt veya üst çenede meydana gelen şişlikler ve bunun sonucu mevcut protez uyumunun bozulması, ağız içinde sürekli beyaz lekeler (lökoplaki) veya kırmızı lekeler (eritroplaki) ortaya çıkması."

Ağız içinde çıkan beyaz veya kırmızı lekelerin öncü kanser koşulları olarak onaylanabileceğini kaydeden Kazak, "Saydığımız belirtilerin herhangi birini fark eden kişi doktor veya diş hekimlerine muayene olmalıdır" ifadelerini kaydetti.