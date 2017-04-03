Bağırsakların mutsuz mu?

HT Magazin'den Güneş Aksüs imzalı haberde bağırsaklarla ilgili sorunlara ışık tutuluyor. Bağırsaklarımızın ne kadar hassas, ne kadar duygusal olduğunu dönem dönem yazıyorum. Her gün dinliyorum ve biliyorum ki bağırsaklarıyla iyi anlaşanlar, sorun yaşamayanlar, gerçekten mutlu ve şanslılar. Ama her gün kabızlık, gaz, şişkinlik, ishal gibi sorunlar yaşayanlar bu dertten bıkmış, yorgun ve mutsuzlar. Psikoloji etkili mi? Kesinlikle evet! Hem psikolojik sorunlar bağırsakları etkiler hem de sorunlu bağırsaklar psikolojimizi! Yani bu konuyla ilgili sorun yaşayanların gastroenterolog, diyetisyen ve psikoloğa aynı anda uğramasında fayda var.

İrritabl bağırsak sendromu nedir?

İrritabl bağırsak sendromu (İBS) en yaygın görülen sindirim sistemi bozukluğudur. Gastroenterologlara başvuranların yüzde 30-50’sinde bu sıkıntı görülmektedir. Kalınbağırsağın düzgün çalışmamasıyla görülen bir problemdir. ‘Sinirsel hazımsızlık’, ‘spastik kolit’, ‘bağırsak nevrozu’ olarak da bilinir. Eğer aşağıdaki belirtiler sizde de varsa bu problemi yaşıyor olabilirsiniz. Karın ağrısı Şişkinlik

Hızlı bağırsak hareketleri

İshal, kabızlık

Kolonda aşırı mukus

Hazımsızlık

Midede gaz

Mide bulantısı

Depresyon, anksiyete

İBS ile benzer sorunlar

Antibiyotiğin fazla kullanılmasıyla oluşan sorunlar

Divertikül oluşturan hastalıklar (Kalınba- ğırsağın dışında oluşan kese.)

Enfeksiyona bağlı ishal

İltihabi hastalıklar

Bağırsakta kandidiyaz

Laktoz intoleransı

Aşırı müshil kullanımı

Çölyak n Kabızlık

Diyabet, hipotiroit gibi hormonal sorunlar

Kanser

Beslenme açısından bitkisel lifi artırmak iyi gelebilir. Kabızlık oluşmaması için salata ve sebzeden gelen lifi artırmak gerekir. Salata ve sebze yemek ishali tetiklemez. Meyveden de lif alıyoruz, bu sebeple ara öğünlerde meyve tüketilebilir. Tahıl grubundan gelen lifler de çok değerlidir. Beslenme programında tam buğday ekmeği kullanmak gerekir.

Besin alerjisi ve intoleransını son yıllarda daha çok duyuyoruz. Besin alerjileri de bu sıkıntılara sebep olabiliyor. Eğer bu sıkıntıları yaşıyorsanız hastanelerdeki alerji bölümlerine başvurup mutlaka bir test yaptırmalısınız. Eğer bir sağlık probleminiz yoksa besin intoleransı testlerinden yaptırmak sağlıklı bir veri sunmaz. Alerji bölümündeki hekimler size uygun testleri uygulayacaklardır. Süt ürünleri ve tahıllara alerjiniz varsa bu sıkıntılar şiddetlenebilir.

Şeker tüketimi sıkıntıları şiddetlendirebilir. Şeker, bağırsak hareketlerini hızlandırır. Rafine şekeri hayatınızdan çıkarmalısınız.

Psikoloji, bağırsaklarla çok yakından ilgilidir. Var olan stresi ortadan kaldırmadan, psikolojik destek almadan bağırsaklarınızla barışmak zor olabilir. Depresyon veya sıkıntı neyse bu konuyu çok ertelemeden çözmeye çalışın. Kafanız rahatladıkça bağırsaklarınız da rahatlayacaktır.

Probiyotik kullanmak bağırsaklarınızı mutlu edecek en güzel şeylerden biridir. Faydalı bakteriler bağırsaklarınızı rahatlatır, sıkıntılarınızın azalmasında ciddi fark yaratır. Probiyotiklerin özellikle çift kaplanmış olanlarını tercih edin. Toz formu, çocuklar için ayrı paketleri var. İBS için çiğneme tabletleri de var, haberiniz olsun.