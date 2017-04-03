Her 8 kadından biri meme kanseri

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürhan Sakman, dünyada ve Türkiye'de her 8 kadından birinin meme kanseri olduğunu söyledi.

Sakman, "Ülkemiz verilerine bakıldığında 2000'li yıllardan bu güne kadın kanserlerinin yüzde 20-25'ini meme kanserinin oluşturuyor. Her 8 kadından birinde görüldüğü bilinen meme kanserinin sıklığının daha da artacağı öngörülüyor. Neredeyse herkesin bir yakını, bir tanıdığı ya da ailesinde bir kişi meme kanserine yakalanmaktadır" dedi.



TAMAMEN İYİLEŞMEK MÜMKÜN



Erken tanı ile tamamen iyileşmenin mümkün olduğunu söyleyen Sakman, "Meme kanseri taramaları bu hastalıktan kaynaklı kayıpların engellenmesinde alınacak en etkili tedbirdir. Mamografi günümüzde tarama için kullanılan en etkili yöntem olarak yerini korumakta ve bilimsel verilere göre en az yüzde 20 yaşam katkısı sağlamaktadır. Ülkemizde 2013'ten bu yana KETEM'lerde kanser tarama programları gerçekleştirilmektedir. Meme kanseri için ülkemiz koşulları göz önüne alınarak gerçekleştirilen konsensüs sonucu meme kanseri taramalarına başlama yaşı 40 olarak belirlenmiştir. KETEM taramaları için üst yaş sınırı 69'dur. Bu tarama programlarına katılım gönüllülük esasına dayanır. Bu nedenle meme kanseri farkındalığının yaratılması katılımı ve dolayısı ile de sağlanacak faydayı arttırmada en önemli unsur olacaktır. 2013 yılı verileri ile günümüz verilerinin karşılaştırılması sonucunda meme kanser taramalarına katılım yurt genelinde yüzde 5 artış ile 1milyon 715 bin sayısına ulaşmış olup bu oran hedef nüfusa ulaşabilmek adına henüz yeterli değildir"diye konuştu.



KADINLAR BİLGİ SAHİBİ DEĞİL



Bu tarama programlarının yanında kadınların meme kanseri nedenleri, belirtileri, korunma ve tarama programı öncesi nasıl davranacağı konusunda da bilgi sahibi olmasının önemli olduğuna dikkati çeken Sakman sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her ne kadar risk faktörleri arasında ileri yaş sayılsa da günümüzde meme kanseri görülme yaşının 20'li yaşlara kadar indiğini, dolayısı ile genç yaştan itibaren her kadının kendi kendini muayene yöntemini bilmesi önemlidir. Herhangi şüpheli bir durum ya da şikayet olmasa bile 2 ya da 3 yılda bir meme muayenesi yaptırılması gerekir. Erken tanıda yüzde yüze yakın başarı sağlanıyor. Üstelik hasta memesini de kaybetmiyor. İleri evre hastalıkta hem yaşam süresi kısıtlı hem de tedavi seçenekleri yaşam kalitesini olumsuz yönde çok etkiliyor. Buna rağmen ülkemizde hastaların yarısından fazlası ileri evre hastalıkla hekime başvuruyor. Gelişmiş toplumlarda meme kanserinin erken evrede yakalanma oranları yüzde 85'in üzerinde. Unutulmamalıdır ki sağlıklı yaşam en kıymetli varlığımızdır. Meme kanserinde erken teşhis ile sağlanan meme koruyucu cerrahiler, sizi yaşama daha sıkı bağlayacaktır."