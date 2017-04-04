Brezilya cevizinin faydaları

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Ayrıca, birçok çiğ kuruyemiş gibi, Brezilya cevizinin de, glutensiz olduğu unutulmamalı. Kendisini ayrıştıran özellikleri sebebiyle Brezilya cevizi, atıştırmalık olarak değil 'süper gıda' kategorisinde. Yine Peru ve Bolivya'da yetişen, kinoa ve chia gibi ürünlerle beraber değerlendiriliyor".