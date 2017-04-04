SAĞLIK HABERLERİ
04 NİSAN 2017
SAĞLIK

Brezilya cevizinin faydaları

04 Nisan 2017 Salı, 09:23:37 İHA

Brezilya cevizi, doğal selenyum kaynağı olup, birçok faydasının dışında karbonhidrat seviyesinin düşük olması nedeniyle sporcular tarafından da tercih ediliyor

  • 1 Brezilya cevizinin faydaları
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    Diyetisyen Nesrin Eriş, 'Brezilya cevizinin doğal selenyum kaynağı olduğunu belirterek, birçok faydasının dışında karbonhidrat seviyesinin düşük olması nedeniyle sporcular tarafından tercih edildiğini söyledi.

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