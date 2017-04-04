Maden suyu ve soda arasındaki fark nedir?

04 Nisan 2017 Salı, 10:16:14 | Güncelleme: 11:04:33
İHA
Maden suyu ile soda aynı şey mi? Birbirinden farkı nedir? Faydaları nelerdir? sorularını Beslenme ve Diyet Uzmanı Mine Şenarslan yanıtladı
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Beslenme ve Diyet Uzmanı Mine Şenarslan, toplumumuzda belki de birçok insanın maden suyu ve sodanın isim farkı olsa da aynı etkide olduğunu düşündüğünü, ancak bunun öyle olmadığını belirtti.
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Maden suyu ve sodanın ikisinin de mideyi rahatlatma özelliğine sahip olduğunu anlatan Şenarslan, ancak maden suyunun ise saf ve mineral deposu olduğunu belirtti.
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Mine Şerarslan, "İçerisinde çözülmüş mineral sıvıları bulunduran elementlerden oluşan bir içecektir. Soda ise içilebilir nitelikteki herhangi bir suya karbonhidrat eklendiğinde elde edilir. Maden suyunun minerali çok zengin iken soda mineral içermemektedir" dedi.
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MADEN SUYUNUN FAYDALARI
"Maden suyu içeriği ile mineral ihtiyacımızı karşılamak için güzel bir kaynaktır" diyen Mine Şenarslan, açıklamasını şöyle sürdürdü:
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"Maden suyu içindeki mineraller sebebiyle sağlıklı bir içecektir ve insan sağlığını destekler. Ter, solunum ve idrar yoluyla kaybolan minerallerin yerine konması için, suyla birlikte geri kalan kısmın tamamlanmasında maden suyunu destekleyici olarak kullanabiliriz.
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Maden suları yüksek sodyum içerdikleri için dikkatli tüketilmeli. Maden suyunun mide bağırsak sisteminde rahatlatıcı bir etkisi vardır.
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Böbrek fonksiyonlarını dengelememiz de bize yardımcı olur. Diyet için gerekli olan su ve mineral ihtiyacını da karşılar. Cildin, pürüzsüz, canlı ve gergin görünümde olmasını sağlar.
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Özellikle yaz aylarında ter ile kaybettiğimiz tuz ve minerallerin yerine konması için maden suyu çok güzel bir aparatiftir. Maden suyunun içerdiği kalsiyum, ağız ve diş sağlığının gelişmesinde bize yardımcı olmaktadır.
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Sağlıklı bireyler günde 1-2 adet içebilir. Çocukların ve hamilelerin sodyum oranı yüksek olduğu için sınırlı tüketmelerini tavsiye ederim."