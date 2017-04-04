SAĞLIK HABERLERİ
04 NİSAN 2017
SAĞLIK

Maden suyu ve soda arasındaki fark nedir?

04 Nisan 2017 Salı, 10:16:14 İHA

Maden suyu ile soda aynı şey mi? Birbirinden farkı nedir? Faydaları nelerdir? sorularını Beslenme ve Diyet Uzmanı Mine Şenarslan yanıtladı

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    Beslenme ve Diyet Uzmanı Mine Şenarslan, toplumumuzda belki de birçok insanın maden suyu ve sodanın isim farkı olsa da aynı etkide olduğunu düşündüğünü, ancak bunun öyle olmadığını belirtti.

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