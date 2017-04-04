Zayıflama bağırsak sağlığıyla başlar

Tüm diyet listelerine uysanız da kilo alıp kendinizi açlıktan ölecekmiş gibi hissedebilirsiniz. Eninde sonunda kendinizi bir parça kek ya da bir külah dondurma yerken bulmanız boşuna değil. İçinizde sizden sürekli şekerli bir şeyler yemenizi isteyen bir canavar olduğunu düşünebilirsiniz.



HT Magazin'den Ceyda Erenoğlu imzalı habere göre; tekrarlayan baş ağrısı, uykusuzluk, konsantrasyon kaybı, vücutta egzamalar, sürekli yorgun hissetme, kas ve eklem ağrıları, saçlarda cansızlık ve dökülme gibi birçok şikâyetiniz olabilir. O halde önemli bir bilgi verelim. İdeal kilonuzu korumak ve sağlıklı zayıflamak için en önemli şey bağırsak sağlığı. ‘Zayıflama bağırsak sağlığı ile başlar’ başlığımız boşuna değil. Bozulmuş bir bağırsak mikrobiyotası kilo vermenizi engelleyeceği gibi pek çok soruna da davetiye çıkarıyor. Bu bilgileri veren Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Murat Baş sağlıklı bağırsak sistemi için yapılması gerekenleri de anlatıyor.

SAĞLIKLI BİR BAĞIRSAK SİSTEMİ İÇİN ŞUNLARI YAPIN

* Akdeniz tarzı beslenin: Sebzeler, meyveler, tam tahıllar, kurubaklagiller, sert kabuklu yemişler, bitkisel yağlar, az yağlı süt ve süt ürünleri, balık ve tavuk günlük beslenme alışkanlıklarınızın temelini oluştursun.

* Prebiyotik besinleri sofranızdan eksik etmeyin: Prebiyotikler, probiyotikleri besleyen bitkisel kaynaklardır. Hindiba kökü, karahindiba yeşilliği, yerelması, sarımsak, soğan, pırasa, kuşkonmaz, pırasa, muz, arpa ve yulaf prebiyotiklerden en zengin besinlerdir.

* Bağırsak dostu probiyotik bakterileri unutmayın: Probiyotik bakteriler, bağırsak sağlığına katkı veren küçük dostlardır. Yoğurt, kefir, az tuzlu turşular ve sirke probiyotik besinlere örnektir.

* Düzenli egzersiz yapın: Haftada en az 150 dakika tempolu yürüyüş yapmak bağırsak sisteminizin sağlığına destek verir.

* Stres yönetimini ihmal etmeyin: Bağırsakların kalbiniz gibi her duygudan etkilendiğini unutmayın. Stres yönetimiyle bağırsak sağlığınıza katkı sağlayabilirsiniz.

* Kirlenmekten korkmayın: Doğa yürüyüşleri yapın, toprakla uğraşın ve hayvanları sevin. Çevresel mikroplar, bağırsaklarınızdaki mikropları güçlendirir.

BUNLAR BAĞIRSAKLARINIZA ZARAR VERİR

* Antibiyotikler (gereksiz antibiyotik kullanımı, bağırsak dostu mikropların da ölmesine neden olur.

* Bazı ilaçlar (mide koruyucular bağırsaklardaki asit düzenini değiştirdiği için ağız yoluyla mideye ulaşan zararlı bakterilere karşı defans azalır. bu durumda bağırsaklardaki mikropların dengesi bozulur.)

* Yüksek şeker, fruktoz ve yağ içeren beslenme alışkanlıkları

* Aşırı stres

* Beyaz un

* Alkol

* Kırmızı et (Kırmızı ette bulunan l-karnitin, bağırsaklardaki kötü bakteriler tarafından kalp ve damar sağlığını bozan bileşiklerin oluşumuna neden olur.)

* Fast-food yiyecekler

EN DOST BESİNLER

* Yoğurt ve kefir: Doğal olarak içerdikleri probiyotik bakteriler nedeniyle bağırsakların en iyi dostlarıdır.

* Somon: Somon balığı Omega-3 yağ asitlerinin en zengin ve lezzetli kaynaklarından biridir. Bağırsak sağlığınız için haftada en az 2 kez somon balığı tüketin.

* Zeytinyağı: Akdeniz beslenme modelinin en önemli parçası olan zeytinyağı, bağırsak sağlığını olumlu etkilemektedir.

* Elma: ‘Pektin’ içeriği ile bağırsak dostu mikropların çoğalmasını teşvik eder.

* Siyah çikolata: Hem lif hem de polifenol bileşikler açısından zengin çikolata, bir prebiyotiktir. Bağırsak dostu mikroplara besin kaynağı sağlar ve onların gelişimine destek olur. (Haftada 3 kez, 40 gramı geçmemek koşuluyla.)

* Yeşil yapraklı sebzeler: Hem antioksidan hem de lif açısından zengin olan tüm yeşil yapraklı sebzeler, dost mikropların çoğalmasını teşvik eder ve bağırsak sağlığının sürekliliğini sağlar.

* Yerelması, pırasa, kuşkonmaz, turp, havuç, sarımsak ve soğan: En önemli prebiyotik besinlerdir ve bağırsak dostu bakterilerin çoğalmasını sağlarlar.

* Yulaf ezmesi: Eğer glutene karşı hassasiyetiniz yoksa, yulaf ezmesi lif içeriği nedeniyle bağırsak sağlığınıza katkı sağlar.

* Yabanmersini: Hem yüksek lif içeriği nedeniyle iyi bir prebiyotiktir hem de güçlü antioksidan özellikleriyle bağırsak dostu bakterilerin gelişimine destek olur.

* Muz: Önemli bir prebiyotik kaynağıdır. Probiyotik bakterilerin gelişimi ve çoğalması için iyi bir seçenektir.

DOST BAHARATLAR

* Zencefil

* Kişniş

* Dereotu

* Kimyon

* Kırmızı biber

* Zerdeçal

* Tarçın sofranızdan eksik olmasın.

BU FORMÜLLER ZAYIFLAMAYA YARDIM EDİYOR

FERMENTE LAHANA

Öğle ve akşam yemeklerinde 1 yemek kaşığı dolusu tüketebilirsiniz. beyaz veya kırmızı lahana kullanıp buzdolabında 6 ay saklayabilirsiniz.

Malzemeler:

* 2 fincan ince kıyılmış lahana

* 1 çay kaşığı deniz tuzu

* Klor içermeyen su

Hazırlanışı:

* Lahana ve tuzu temiz bir kapta karıştırın. (Lahanayı elinizle 5 dakika süresince yumuşayıncaya kadar tuzla ovun.)

* Temiz bir kavanoza doldurun. Üzerini parşömen kâğıdıyla kaplayın ve ağırlık koyup güneş görmeyen bir yerde bekletin.

* İlk 24 saat içinde parşömenin üzerinde yükselen sıvıyı dökün.

* 1 hafta fermente olmasına izin verin ve kapağını iyice kapatarak buzdolabında saklayın.

KEFİR

Kefir, probiyotiklerin güç merkezidir. Buruk tadını içerisine meyve ekleyerek değiştirebilirsiniz. Tercihiniz ne olursa olsun, bağırsaklarınız onu diyetinizin düzenli bir parçası haline getirdiğiniz için size teşekkür edecektir. Her gün ara öğün olarak 1 su bardağı kefir tüketin.

Malzemeler :

* 1 litre keçi sütü

* 1 yemek kaşığı dolu su kefir mayası

Hazırlanışı :

* Pastörize keçi sütünü 40 dereceye kadar ısıtın.

* Kefir tanelerini içerisine ekleyerek 24 saat mayalamaya bırakın. Mayalama süresince birkaç kez dibe çöken kefir tanelerini hareketlendirmek için kavanozu sallayabilirsiniz.

NOT: Kefirin içerisine sevdiğiniz meyveleri küçük parçalar halinde doğrayıp ekleyebilir ve 24 saat daha bekletip ikinci bir ma yalama yapabilirsiniz . Bu şekilde daha lezzetli olacaktır.