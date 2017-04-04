Tiroid kanseri olan Fırat Çağlayan'ın ameliyatı 8 saat sürdü!

Muş'ta boyun şişliği şikayetiyle hastaneye başvuran ve tiroid kanseri olduğu anlaşılan hasta, ilk defa yapılan ve 8 saat süren diseksiyon ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Muş Devlet Hastanesi, sağlıktaki başarılarını sürdürüyor. Daha önceden birçok başarılı operasyon gerçekleştiren Muş Devlet Hastanesi doktorları, sağlıkta vatandaşlara güven vermeye devam ediyor. Muş Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Fatih Dölek'in göreve gelmesinin ardından eksikliklerin kısa sürede giderilmesi, hastalar tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

Muş Devlet Hastanesinde ilk defa yapılan ve 8 saat süren riskli boyun diseksiyonu ameliyatı hakkında gazetecilere açıklama yapan Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Faruk Kadri Bakkal, hastanın boynundaki 5 santimlik şişlik şikayetiyle hastaneye başvurduğunu söyledi.

Hastanın şikayetinin 4 ay önce başladığını ifade eden Dr. Bakkal, "Hastamız 38 yaşında. Boynunun sağ tarafından yaklaşık 5 santimlik bir şişlik oluyor kendisinin. Bu şikayet 4 ay önce başlayarak yavaş yavaş büyümeye başlıyor. Hastamız guatr endokrinoloji polikliniğine başvurmuş. Orada endokrinoloji doktoru kendisini muayene etmiş, ultrasonunu yapmış, ince iğne biyopsisi yapılmış ve kendisinin papiller tipli bir tiroid kanseri olduğunu ortaya çıkarmışlar. Yalnız farklı olarak sadece guatrın olduğu bölgede değil, bu boyundaki lenf bezlerine de sıçrama vardı hastamızda. Bu durumda bu tiroidektomi yapmak kafi gelmiyor, bu boyundaki lenf bezlerini de temizlememiz gerekiyor. Bu ameliyata da boyun diseksiyonu deniyor. Hem tümörün sıçradığı lenf bezlerini, hem de sıçrama ihtimali olan bütün lenf bezlerini boyundan teker teker topluyoruz. Boyundaki bütün hayati yapıları koruyarak etrafındaki lenfoid dokuların hepsini ekize ediyoruz. Bu büyük bir ameliyat, Muş'ta daha önce yapılmayan bir ameliyat. Hastamız gayet güzel, başarılı bir ameliyat oldu. Kendisi şu anda yanımızda konuşuyor, yiyor, içiyor, hiçbir sıkıntısı yok. Hastamızı bugün taburcu etmeyi planlıyoruz" dedi.

"AMELİYAT 8 SAAT KADAR SÜRDÜ"

Uzun ve riskli bir ameliyat olduğunu hatırlatan Bakkal, "Ameliyatımız 8 saat kadar sürdü. Bu ameliyat riskli bir ameliyat, bütün sinirlerin geçtiği bir bölgede ameliyat yapıyoruz. Konuşmasını, elini, kolunu hareket ettirmesini sağlayan sinirler, beyne kan götüren, oradan kan getiren damarlar yine burada. Yani bu tümörün oturduğu yer tam bu bölgedeydi. Biz bütün bu yapıları koruyarak buradan çıkardık. Bu tür ameliyatlar eğitim ve araştırma hastanelerinde, üniversite hastanelerinde sıklıkla yapılan ameliyatlar ama bizim hastanemizde ilk defa yapılmış. Şu anda gerekli olan teçhizatlarımız var. Bu bir ekip işi. Hemşiresinden doktoruna kadar, ameliyathane ekibine kadar her şeyin olması gerekiyor. Biz ekibimizi burada oluşturduk, bu tür ameliyatları rahatlıkla yapabiliyoruz. Biz, hastalara olması gerekeni söylüyoruz, durumu anlatıp izah ediyoruz, olabilecek her şeyden bahsediyoruz, komplikasyonları, riskleri anlatıyoruz. Hastalarımıza kesinlikle gel seni ameliyat edelim demiyoruz. Hastalar kendileri düşünerek kararlarını veriyorlar. Biz, hastaya olacak şeyleri söylediğimiz zaman kendisi de ikna oluyor, bizim onu ikna etmemize gerek yok. Hastaya durumunu izah ettik, hiçbir şey saklamadan olacakları anlattık, yapacağımız ameliyatın risklerini de anlattık. Daha sonra kendisi de düşündü 'dışarı mı gideyim, Muş'ta mı ameliyat olayım' diye düşünerek, kararını buradan yana kullandı. Ameliyatımız da gayet başarılı oldu" ifadelerini kullandı.

"HOCAMA GÜVENDİM AMELİYATIMI BURDA OLDUM"

Tiroid kanseri hastası Fırat Çağlayan da, boynunun sağ kısmındaki şişlikten çok şikayetçi olduğunu kaydederek, "Muş'un Aligedik köyünde yaşıyorum. Yaklaşık 4 ay önce boynumun sağ tarafında bir şişme hissettim. O bölgeye elledim, oynadım kas gevşemesi falan olabileceğini düşündüm. Gün geçtikçe o bölge şişmeye başladı. Bunun ardından doktorlara başvurdum. Tahliller yaptırdım, en son ameliyat yaptırmam gerektiği söylendi. Bende bunu düşünerek ailemi göz önüne aldım. Erzurum'a gittim, oradan döndüm ve dedim ki ben hocama çok güvendim. Hocamın duruşundan, konuşmasından, bana güven verdiğinden direk olarak hocamı tercih ettim. Faruk Kadri Bakkal hocamdan Allah razı olsun, gerçekten çok temiz ve harika bir doktor" diye konuştu.

GEÇEN SENE 17 AMELİYAT YAPILMIŞTI ŞİMDİ AYDA 17 TANE YAPILIYOR

Muş Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Fatih Dölek ise, göreve geldikleri günden bu yana sağlıkta ciddi manada ilerleme kaydettiklerini belirterek, "Muş'ta, hastanelerimize 60 uzman getirerek ameliyatları biz yapmaya başladık. Önceden burada hiç yapılmayan ameliyatlar yeni yeni yapılmaya başlandı. Mesela geçen sene 17 beyin cerrahı ameliyatı yapılmışken, şimdi ayda 17 tane yapılıyor. Dr. Faruk Kadri Bakkal kardeşimde tiroid kanseri ameliyatını 8 saat kadar sürecek şekilde uzun boylu bir ameliyatı burada yapma başarısı gösterdiği için kendisine teşekkür ediyorum. Bunun yanında genel cerrahi doktorlarımızda A sınıfı ameliyatlara başladılar. A sınıfı ameliyatlar, fakülte ayarında yapılacak ameliyatlardır. Muş Devlet Hastanesinde bundan sonraki süreçte kanser hastalarının tedavisi, engelli çocukların sıklığı nedeniyle çocuk nörolojisi ve önemli branşlarda 15-20 doktor eksiğimizi de tamamladığımız durumda her türlü ameliyat yapılacak şekilde faaliyete geçerek, her türlü organizasyonu yapabilecek duruma gelecektir" dedi.

"DOKTORLARIMIZA GÜVENİN"

"Vatandaşlarımızın hastanelerine sahip çıkması gerekiyor, gelen doktorlarımıza saygı duyup sahip çıkmalarını istiyoruz" diyen Dölek, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Ciddi manada hastalarımız gergin oluyor. Daha önceden hep sevk oldukları için gergin oluyorlar ve buranın doktorlarına karşı, hastanelerine karşı bir güvensizlik var. Vatandaşlarımız hiç korkmadan hastanelerimizde, Muş'umuzun doktorlarına sahip çıkıp güvenebilirler. Eğer ki doktor arkadaşlarımız 'biz bunu burada yaparız' diyorsa, hastalarımız hiçbir şekilde korkmasınlar, rahat olsunlar, doktor arkadaşlarımıza güven duysunlar. Bu kapsamda bizlere bu hizmetlerin gelmesinde yardımcı olan, gecesini gündüzüne katarak bizlerden desteklerini esirgemeyen Sayın Valimiz Seddar Yavuz'a ve AK Parti Muş Milletvekili Sayın Mehmet Emin Şimşek'e katkılarından dolayı teşekkür ederim."