ÜROLOJİ HABERLERİ
04 NİSAN 2017
SAĞLIK

Ürolojik kanserlerin nedenleri

04 Nisan 2017 Salı, 14:24:48

Kendi kendine muayene erken tanıda büyük önem taşıyor. Özellikle testislerdeki şişlik ve sertlikleri ciddiye almak ve bir üroloji uzmanına başvurmak gerekiyor

  • 1 Ürolojik kanserlerin nedenleri
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    Ürolojik kanserler geniş bir alanı içine alıyor. Tüm kanserlerde olduğu gibi ürolojik kanserlerde de erken tanı hayati öneme sahip.

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