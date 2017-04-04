Ürolojik kanserlerin nedenleri

2 | 14

TESTİS TÜMÖRÜ 20'Lİ VE 30'LU YAŞLARI TEHDİT EDİYOR

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre yılda yaklaşık 1 milyon kişi prostat kanseri tanısı alıyor. 20 ve 30’lu yaşların erkeklerde testis tümörünün en sık görüldüğü dönem olduğunu söyleyen Üroloji Uzmanları olan Prof. Dr. Cemil Uygur ve Dr. Tolga Muharrem Okutucu, “Kendi kendine muayene erken tanıda büyük önem taşıyor. Özellikle testislerdeki şişlik ve sertlikleri ciddiye almak ve bir üroloji uzmanına başvurmak gerekiyor.