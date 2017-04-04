İtalyan haber ajansı ANSA, İtalya'da 500 bin, dünya genelinde ise yaklaşık 50 milyon kişiyi etkileyen Alzheimer ile ilgili olarak İtalyan bilim insanlarının ilginç bir tespitte bulunduğunu duyurdu.

IRCCS Santa Lucia Vakfı ile Roma'daki Ulusal Araştırma Konseyi (CNR) iş birliğiyle yürütülen çalışma, hastalığın varsayılandan farklı bir kökene dayandığını ve alzaymıra depresyonun yol açtığını ortaya koydu.

Şimdiye kadar hastalığın beynin hafıza ve yön bulmada önemli bir rol oynayan hipokampus bölgesindeki hücrelerin dejenerasyonuna bağlı olduğu düşünülüyordu.

Beynin ruh hali bozukluklarıyla ilgili olan ve dopamin üretilen ventral tegmental bölgesine (VTA) yoğunlaşan İtalyan bilim adamları, dopamin üreten nöronların ölmesi sonucu kimyasalın hipokampüse ulaşamadığını ve hafıza kaybının meydana geldiğini belirledi.

Elde edilen bulgular, laboratuvarda ortamında kobay hayvanlara dopamin seviyesini düzeltecek iki tip tedavi uygulanarak da doğrulandı.

Çalışmayı koordine eden Roma Biomedikal Kampüs Üniversitesi Fizyoloji ve Nörofizyoloji Bölümünden Doç. Dr. Marcello D'Amelio, hafıza kaybı ve depresyonu aynı madalyonun iki yüzü olarak niteledi.

Çalışma, “Nature Communications” dergisinde yayımlandı.