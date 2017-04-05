İstanbul’a gelen kanser hastası ve refakatçilerine ücretsiz konaklama!

Türk Kanser Derneği’nin (TKD) kanser tedavisi için İstanbul’a gelen hasta ve refakatçilerine ücretsiz konaklama imkânı sunan ‘MucizEvi’ hayata geçiyor.

Gazete Habertürk'ten Leyla Ünal'ın haberine göre; 1-7 Nisan Kanser Haftası kapsamında düzenlenen toplantıda konuşan TKD Yönetim Kurulu Başkanı Burak Duruman, “Şişhane’deki 5 katlı, 7 bin metrekarelik binamızın 1800 metrekaresini bu işe ayırdık. Yıl içinde 600 hastaya ulaşabilecek şekilde, kemoterapi, radyoterapi süresince kalabilecekleri şekilde alıyoruz, onlara üç öğün yemek, güvenlik hizmeti sunuyoruz. Sponsor ve devletten izin süreçlerini toparlıyoruz. Bir tek konukevi onayı kaldı. Kısa süre içerisinde faaliyete gececeğiz. Projemizi, İstanbul’dan sonra Ankara ve İzmir başta olmak üzere kanser tedavisinde merkez özelliği taşıyan büyük illere yaymayı hedefliyoruz” diye konuştu.

EMZİRME KABİNİ

TKD projesi Emzirme Kabinleri’yle ilgili de bilgi veren Duruman, “Bilimsel çalışmalar, anne sütünün bağışık sistemini güçlendirici etkisi ve emzirmenin de meme kanseri riskini önemli oranda düşürdüğünü ortaya koyuyor. İşlek caddeler, parklar ve AVM’ler gibi kentsel yaşam alanlarında ücretsiz kullanıma açık, emzirme kabinlerimiz var. Şu ana kadar 13 tane emzirme kabini kuruldu. Van, Düzce, Bilecik’te var. 2 bin hazır emzirme kabinini de yaza kadar ihtiyaç olan bölgelere kurulması için çalışıyoruz” dedi.