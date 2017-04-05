SAĞLIK HABERLERİ
05 NİSAN 2017
Beyaz kuyruklu örümcek
SAĞLIK

Örümceğin ısırdığı Terry Pareja bacaklarını kaybetti!

Avustralya’nın Victoria eyaletindeki Birchip kasabasında beyaz kuyruklu örümcek tarafından ısırılan bir kişinin bacakları kesildi

05 Nisan 2017 Çarşamba, 11:43:20 Güncelleme: 12:05:31 AA

Avustralya’nın Victoria eyaletindeki Birchip kasabasında beyaz kuyruklu örümcek tarafından ısırılan bir kişinin bacakları kesildi.

Stawell Times’da yer alan habere göre; hafta sonunda Melbourne’dan Victoria eyaletinin Birchip kasabasına akrabalarını ziyarete giden Terry Pareja beyaz kuyruklu örümcek tarafından sağ bacağından ısırıldı. Bacağının şişmesi üzerine durumu fark eden Pareja, kasabada hafta sonu doktor olmadığı için pazartesi gününe kadar beklemek zorunda kaldı.

BİR AYDIR HASTANEDE

Daha sonra aile doktoruna görünen ve Horsham Wimmera Belediye Hastanesine kaldırılan Pareja’nın enfeksiyon kapan sağ bacağının kesildiği bildirildi. Diğer bacağının da enfeksiyondan etkilenmesi üzerine ambulans uçakla Melbourne Alfred Hastanesi'ne kaldırılan Pareja’nın sol bacağı da kesildi. Yaklaşık bir aydır hastanede tedavi altında olan Pareja’nın durumun stabil olduğu belirtildi.

ENFEKSİYON ÖNLENEMEZSE KOLLARI DA KESİLECEK

Pareja’nın kız kardeşi Raquel Ogleby, eğer enfeksiyon kontrol altına alınmazsa kardeşinin bacaklarından sonra iki kolunu da kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

Özellikle yaz aylarında görülen beyaz kuyruklu örümcek sokması belirtileri arasında şişme, kaşıntı, ciltte renk değişikliği, bazı durumlarda kusma ve bulantı görülüyor.

 

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YORUMLAR 1
  • Misafir 5 saat önce
    spiderman olmak için mahsus mu ısırttı acaba ve bekledi?
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