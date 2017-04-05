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05 NİSAN 2017
Kanser
SAĞLIK

Kanserli hastalar cinsellik yaşayabilir mi?

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından 'Kanserli Hastalıklarda Cinsellik' başlıklı bir etkinlik düzenlendi

05 Nisan 2017 Çarşamba, 14:03:17 Güncelleme: 14:07:45

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından 'Kanserli Hastalıklarda Cinsellik' başlıklı bir etkinlik düzenlendi.

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşen etkinliğe Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Dilek Aygin konuşmacı olarak katıldı. Birçok kanserin görülme sıklığının her yıl giderek artmaya başladığına dikkat çeken Doç. Dr. Aygin, "Ancak bazı kanser türlerinde erken tanı ile beraber görülme sıklığında düşüş yaşandı. Ama geriye kalan türler için bunu söylemek mümkün değil. Giderek sayısı artıyor. İşte bu yüzden erken tanının çok büyük bir önemi var" dedi.

2016 yılı verilerine göre en çok meme, akciğer, prostat, kolon gibi kanser türlerinin göründüğünü belirten Doç. Dr. Aygin, "Kanser hastaları çoğu zaman sadece 'kanserden kurtulayım bitsin, yeterli' derdinde olmuyorlar. Bunun yanında hormonal değişiklikler olur mu, cinsel ilişkiden korkar mıyım, öz yeterliliğim kaybolur mu gibi birçok soruyla karşı karşıya kalıyorlar. Hastalar cinsel konuları hemşirelere danışmaya çekiniyorlar. Aynı şekilde hemşireler de hastalarına sormaya çekiniyorlar. Cinsellik hep üstü kapatılan bir konudur. Fakat bu çok yanlış bir algı. Hemşirelere cinsellik konusunda yeteri kadar bilgi verilirse, onlar da bu konu hakkında hastalara bilgilendirme yapabilirler. Hastalar çekinebiliyorlar. Bu konuyu rahat konuşacakları, birebir danışma fırsatı bulacakları odaların yapılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Etkinlik sonunda Doç. Dr. Dilek Aygin'e teşekkür belgesi verildi.

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