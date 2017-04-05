“Yaşam Boyu Öğrenme” etkinliğine Ceyda Düvenci katıldı

Asfen Okullarının “Yaşam Boyu Öğrenme” etkinlikleri kapsamında düzenlediği Asfen Talks’un bu ay konuğu ünlü televizyon ve sinema oyuncusu Ceyda Düvenci idi. Ceyda Düvenci söyleşisinde kendi çocuğu ile deneyimlediği Serebral Palsi hastalığına dikkat çekerek, bu hastalığa yakalanan çocuklar ve ailelerin yaşadığı zorluklardan bahsetti.

SEREBRAL PALSİ HAKKINDA NE BİLİYORSUNUZ?

Serebral palsi (beyin felci), beynin bir bölgesindeki hasar nedeniyle ortaya çıkan kas kontrol yetersizliğini anlatan bir terim. Serebral Palsi nörolojik bir bozukluktur ve hareket sistemini, kas kontrolünü, kas koordinasyonunu, kas tonunu, refleksleri, vücut duruşunu ve denge mekanizmasını olumsuz etkiler.

Tüm dünyada 17 milyon Serebral Palsili çocuğun yaşadığı, yalnızca İstanbul'da bu sayının 60 binin üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. Hastalığın dünyada genelinde görülme oranının bin doğumda 1,5 ile 3 arasında değişirken, Türkiye'de görülme oranınınsa Gazi Üniversitesinin yaptığı çalışmaya göre bin canlı doğumda 4,4 olarak belirlenmiştir. Serebral Palsili bireyler, büyümeyle kas iskelet sisteminde ortaya çıkan problemlerden dolayı günlük yaşama katılımlarını olumsuz etkileniyor.

SEREBRAL PALSİ’NİN FARKINDA OL

Her ay düzenlenen söyleşiler kapsamında farklı konulara dikkat çekmek amaçlanıyor.

Serebral Palsi hastası kızı Melisa için hazırladığı Melimelek ajandası satışlarından elde ettiği gelir ile her yıl bu hastalığa yakalanan bir çocuğun masraflarını karşılamayı hedefleyen Düvenci, etkinlik kapsamında veliler ile sohbet etti. Hamilelik sürecinden Melisa'nın eğitimine kadar yaşadığı tüm evreler hakkında detaylı bilgiler veren Düvenci, uzmanlar ile olan iletişimin önemine vurgu yaptı.

YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE DEVAM

Okul Müdürü Ömer Temir, Yaşam Boyu Öğrenme Etkinlikleri kapsamında düzenledikleri söyleşilerin çok büyük ilgi gördüğünden ve bu etkinliklerin her ay düzenli olarak devam edeceğini belirterek “Öğrenmeyi sadece öğrencilere özgü bir süreç olmaktan çıkarıp, tüm toplumu kapsayan bir süreç haline getirmek için elimizden gelen çabayı sarf etmeye devam edeceğiz” dedi.