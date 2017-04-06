Ağız kanserinin bilinmeyen yönü: HPV16

Hayatımız boyunca düzenli olarak prostat muayenesi, mamografi, kolonoskopi gibi düzenli taramalarımızı yaptırıyoruz. Bu taramalar vücudumuzdaki değişikliklerin erken dönemde teşhis edilmesi açısından önem taşıyor. Bu taramalar hayat kurtarıyor. Ağız kanser taraması içinde aynı önem geçerli.

HPV (İnsan Papilloma Virüsü), cinsel yolla geçen virüslerin en yaygınıdır. Bu virüsün servikal kansere (rahim ağzı kanseri) yol açtığı kesinlikle bilinmektedir. Ancak bilinmeyen önemli bir konu ise bu virüsün ayrıca ağız kanserlerine de neden olabildiğidir. Özellikle oral seks ile alınan HPV tip 16’nın ağız içi kanserine sebep olduğu ciddi tıbbi çalışmalar ile gösterilmiştir.

AĞIZ BÖLGESİNDEKİ ANORMALLİKLER DİKKATE ALINMALI

Çoğumuz ağız kanser taramasının bu diğer taramalar kadar önem teşkil ettiğinin farkında değiliz. Hastalarımızın biz diş hekimlerine muayeneye geldiğinde bizlerin görevi sadece ağzınızda çürük yok ya da dişetleriniz sağlıklı demek değil. Diş Hekimi Fulya Üçem, “Yapacağımız detaylı muayene ve kanser taraması aslında hayatımızı kurtarıyor. Ağız kanser taraması esnasında hekim hastanın baş, boyun, yanak ve ağız kavitesini oluşabilecek şişlikler doku değişiklikleri açısından muayene etmektedir. Ağız kanserleri artık çok basit ve ağrısız bir yöntem olan florasan teknolojisi ile erken aşamada oral bölgede oluşan anormallikleri ön teşhis edilebiliyor. Şüpheli vakalarda biyopsi alınarak kesin teşhise gidiliyor. Ağız bölgesindeki anormallikler daha tam kansere dönüşmeden veya kansere dönüşmüşse bile başlangıç safhasındayken erken teşhis ile kişinin hayati riski azalmaktadır" açıklamasında bulundu.