Erkekler için yeni doğum kontrol yöntemi geliştirildi!

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Bu yeni yöntem, gelişmemiş ülkelerdeki prezervatif ve kadın doğum kontrol haplarının maliyetleri gibi sorunları bir kenara bırakarak, 10 dolara kadar düşük bir maliyetle karşılanabilecek ve erkeklerde uzun süreli doğum kontrolü sağlayabilecek.