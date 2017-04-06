Erkekler için yeni doğum kontrol yöntemi geliştirildi!

CİNSEL SAĞLIK HABERLERİ
06 NİSAN 2017

GENEL SAĞLIK

Şişen Karnından Çıkanlar Şaşırttı

Şişen Karnından Çıkanlar Şaşırttı
Sağlık Bakanı Recep Akdağ: Her türlü tedbir alındı

Sağlık Bakanı Recep Akdağ: Her türlü tedbir alındı
Hastanın kulağından örümcek çıktı!

Hastanın kulağından örümcek çıktı!
Dünyanın gözü patentli "Tersavar"da

Dünyanın gözü patentli "Tersavar"da
Duruş bozukluğunu tartı ile anlamak

Duruş bozukluğunu tartı ile anlamak
Kanser ilaçlarında sıkıntı var mı?

Kanser ilaçlarında sıkıntı var mı?

ANNE VE ÇOCUK

Çenesinde tümör bulunan Yaşar'a Kaymakamlık sahip çıktı

Çenesinde tümör bulunan Yaşar'a Kaymakamlık sahip çıktı
Altını ıslatan çocuklar için özel çay

Altını ıslatan çocuklar için özel çay
Minik Berat görmek istiyor

Minik Berat görmek istiyor
Okula giden çocuklar nasıl beslenmeli?

Okula giden çocuklar nasıl beslenmeli?
Çocuğumu teknolojiden uzak tutamıyorum ne yapmalıyım?

Çocuğumu teknolojiden uzak tutamıyorum ne yapmalıyım?
Çocuğun kulağından sinek larvaları çıktı

Çocuğun kulağından sinek larvaları çıktı

KALP SAĞLIĞI

Aort Damarı neden yırtılır?

Aort Damarı neden yırtılır?
Kalp krizi anında acil müdahale yolları

Kalp krizi anında acil müdahale yolları
Prof. DR. Bingür Sönmez Kalp hastalarına önerilerde bulundu

Prof. DR. Bingür Sönmez Kalp hastalarına önerilerde bulundu
Kalp hastalıkları konusunda neler yapmalıyız?

Kalp hastalıkları konusunda neler yapmalıyız?

Dikkat kalp ölüm nedenlerin başında!

Dikkat kalp ölüm nedenlerin başında!
Kalp hastaları için "Hızır gibi yetiş" uygulaması

Kalp hastaları için "Hızır gibi yetiş" uygulaması

ENFEKSİYON VE SALGIN

Ölümcül virüsler araştırılacak

Ölümcül virüsler araştırılacak
AIDS'nin tedavisi var mı?

AIDS'nin tedavisi var mı?
Epidermal kist

Epidermal kist
Kokulu silgiler bağımlı yapıyor

Kokulu silgiler bağımlı yapıyor
Ebola virüsünde son durum

Ebola virüsünde son durum
Ebola virüsü Türkiye

Ebola virüsü Türkiye

KANSER

Akrep zehrinden kanser ilacı üretmek için çalışılıyor

Akrep zehrinden kanser ilacı üretmek için çalışılıyor
Kanseri tiyatroyla yenecek

Kanseri tiyatroyla yenecek
"Türkiye'de kanser oranı batıya göre az"

"Türkiye'de kanser oranı batıya göre az"
Kanseri gelinlik provasında öğrendi

Kanseri gelinlik provasında öğrendi
Kansere karşı diyet ve egzersiz

Kansere karşı diyet ve egzersiz
Meme kanserinin sırrı çözülüyor

Meme kanserinin sırrı çözülüyor

SAĞLIKLI BESLENME

Karatay hocaya uymayın 'bal' yiyin

Karatay hocaya uymayın 'bal' yiyin
Canan Karatay'dan bal satıcılarına yanıt

Canan Karatay'dan bal satıcılarına yanıt
Tarçının faydaları nelerdir?

Tarçının faydaları nelerdir?
Bağışıklığı güçlendiren besinler nelerdir?

Bağışıklığı güçlendiren besinler nelerdir?
Kilo verebilmek için kaç litre su içmeliyiz?

Kilo verebilmek için kaç litre su içmeliyiz?

Evde sucuk yapmanın püf noktaları

Evde sucuk yapmanın püf noktaları

NÖROLOJİ

Parkinson hastalığı nasıl ortaya çıkar?

Parkinson hastalığı nasıl ortaya çıkar?
Neden unutuyoruz?

Neden unutuyoruz?

Parkinson hastalığına kızılcık macunu

Parkinson hastalığına kızılcık macunu
Hangi belirtiler Alzheimer'ı düşündürmeli?

Hangi belirtiler Alzheimer'ı düşündürmeli?
Her unutkanlık Alzheimer mıdır?

Her unutkanlık Alzheimer mıdır?
Alzheimer'ın tedavisi var mıdır?

Alzheimer'ın tedavisi var mıdır?

CİNSEL SAĞLIK

Genital bölge (vajina) temizliği nasıl yapılmalı?

Genital bölge (vajina) temizliği nasıl yapılmalı?
Sağlıklı cinsellik için hangi besinler tüketilmeli?

Sağlıklı cinsellik için hangi besinler tüketilmeli?
Sağlıklı yaşam için haftada kaç kez seks yapılmalı?

Sağlıklı yaşam için haftada kaç kez seks yapılmalı?
Ertesi gün hapında doğru bilinen yanlışlar neler?

Ertesi gün hapında doğru bilinen yanlışlar neler?
Kürtaj bir korunma yöntemi midir?

Kürtaj bir korunma yöntemi midir?
Ertesi gün hapı bebeğe bir zararı var mı?

Ertesi gün hapı bebeğe bir zararı var mı?

ESTETİK CERRAHİ

Mucize gözaltı kremi

Mucize gözaltı kremi
Dünyanın en kapsamlı yüz nakli

Dünyanın en kapsamlı yüz nakli
Ağda kullananlar dikkat!

Ağda kullananlar dikkat!
"İstenmeyen tüyler" tartışması!

"İstenmeyen tüyler" tartışması!
Yüzdeki lekeleri böyle yok edin!

Yüzdeki lekeleri böyle yok edin!
Hangi sabun neye yarıyor?

Hangi sabun neye yarıyor?

RUH SAĞLIĞI

Halüsinasyon uyaran titrek halka

Halüsinasyon uyaran titrek halka
Metrobüste sinirler gergin

Metrobüste sinirler gergin
Bilim eşinize iyi bakın diyor

Bilim eşinize iyi bakın diyor
Uyutup, uyandırıyorlar ama...

Uyutup, uyandırıyorlar ama...
Çocuğunuz bunları yapıyorsa disleksi olabilir

Çocuğunuz bunları yapıyorsa disleksi olabilir
Sosyal medya depresyonu

Sosyal medya depresyonu
SAĞLIK

Erkekler için yeni doğum kontrol yöntemi geliştirildi!

06 Nisan 2017 Perşembe, 09:23:34

2 yıl içinde piyasaya çıkması hedeflenen ilaç ile yıllardır üzerinde çalışılan erkek doğum kontrol yöntemi de hayata geçmiş olacak

  • 1 Erkekler için yeni doğum kontrol yöntemi geliştirildi!
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    Dünya genelinde 10 milyar dolarlık kadın doğum kontrol hapının ve 3.5 milyar dolarlık prezervatif satışının yanına yeni bir doğum kontrol pazarı daha eklendi.

  • 2 Erkekler için yeni doğum kontrol yöntemi geliştirildi!
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    Habertürk TV'nin Independent gazetesi kaynaklı haberine göre, Hindistan’da erkekler üzerinde uzun yıllardır denenerek geliştirilen doğum kontrol jeli, artık izin aşamasına geldi.

  • 3 Erkekler için yeni doğum kontrol yöntemi geliştirildi!
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    Bu yeni yöntem, gelişmemiş ülkelerdeki prezervatif ve kadın doğum kontrol haplarının maliyetleri gibi sorunları bir kenara bırakarak, 10 dolara kadar düşük bir maliyetle karşılanabilecek ve erkeklerde uzun süreli doğum kontrolü sağlayabilecek.

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