Erkekler için yeni doğum kontrol yöntemi geliştirildi!
06 Nisan 2017 Perşembe, 09:23:34 | Güncelleme: 18:02:43
2 yıl içinde piyasaya çıkması hedeflenen ilaç ile yıllardır üzerinde çalışılan erkek doğum kontrol yöntemi de hayata geçmiş olacak
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Dünya genelinde 10 milyar dolarlık kadın doğum kontrol hapının ve 3.5 milyar dolarlık prezervatif satışının yanına yeni bir doğum kontrol pazarı daha eklendi.
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Habertürk TV'nin Independent gazetesi kaynaklı haberine göre, Hindistan’da erkekler üzerinde uzun yıllardır denenerek geliştirilen doğum kontrol jeli, artık izin aşamasına geldi.
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Bu yeni yöntem, gelişmemiş ülkelerdeki prezervatif ve kadın doğum kontrol haplarının maliyetleri gibi sorunları bir kenara bırakarak, 10 dolara kadar düşük bir maliyetle karşılanabilecek ve erkeklerde uzun süreli doğum kontrolü sağlayabilecek.
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76 yaşındaki biyomedikal mühendisi Sujoy Guha tarafından geliştirilen bu yöntemde testiste sperm taşıyan damarlara erimiş çikolata yoğunluğunda bir jel enjekte edilerek sperm kontrolü sağlanıyor.
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Pozitif yüklü olan jel, negatif yüklü sperm üzerinde bir tampon görevi görüyor. Spermlerin baş ve kuyruklarındaki çalışma prensibini bozarak döllenme yeteneğini ortadan kaldırıyor.
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Yıllarca etkili olan bu jel, kişinin istemesi halinde testise yapılan ikinci bir iğneyle etkisizleştiriliyor ve böylece spermler yeniden normal şekilde penise ulaşıyor.
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İlacın hiçbir yan etkisi olmadığı açıklandı. 2 yıl içinde piyasaya çıkması hedeflenen ilaç ile yıllardır üzerinde çalışılan erkek doğum kontrol yöntemi de hayata geçmiş olacak.
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Birleşmiş Milletler'in 2015 yılında yayınladığı bir raporda, kadınların yaklaşık yüzde 60'ının ya doğum kontrol hapı kullandığı ya da modern doğum kontrol yöntemlerinden yararlandığı belirtilirken, erkeklerin dünya genelinde doğum kontrol yöntemlerinde aktif bir rol almaya yanaşmadığı açıklanmıştı.
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Başka bir ifadeyle, çiftler arasında doğum kontrol sorumluluğunu üstlenen kişi genelde kadınlar oluyor.
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Çiftler arasında doğum kontrol hapı kullanmayan ve sadece partnerinin prezervatif takmasıyla yetinen kadınların oranı ise yüzde 8.
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Yeni yöntemin gelişmekte olan ülkelerde yaşayan ve doğum kontrol yöntemlerine erişimi olmayan 225 milyon kadın üzerindeki yükü hafifletebileceği belirtildi.