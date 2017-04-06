Bilim insanlarından antibiyotik uyarısı!

SAĞLIK HABERLERİ
06 NİSAN 2017

GENEL SAĞLIK

Şişen Karnından Çıkanlar Şaşırttı

Şişen Karnından Çıkanlar Şaşırttı
Sağlık Bakanı Recep Akdağ: Her türlü tedbir alındı

Sağlık Bakanı Recep Akdağ: Her türlü tedbir alındı
Hastanın kulağından örümcek çıktı!

Hastanın kulağından örümcek çıktı!
Dünyanın gözü patentli "Tersavar"da

Dünyanın gözü patentli "Tersavar"da
Duruş bozukluğunu tartı ile anlamak

Duruş bozukluğunu tartı ile anlamak
Kanser ilaçlarında sıkıntı var mı?

Kanser ilaçlarında sıkıntı var mı?

ANNE VE ÇOCUK

Çenesinde tümör bulunan Yaşar'a Kaymakamlık sahip çıktı

Çenesinde tümör bulunan Yaşar'a Kaymakamlık sahip çıktı
Altını ıslatan çocuklar için özel çay

Altını ıslatan çocuklar için özel çay
Minik Berat görmek istiyor

Minik Berat görmek istiyor
Okula giden çocuklar nasıl beslenmeli?

Okula giden çocuklar nasıl beslenmeli?
Çocuğumu teknolojiden uzak tutamıyorum ne yapmalıyım?

Çocuğumu teknolojiden uzak tutamıyorum ne yapmalıyım?
Çocuğun kulağından sinek larvaları çıktı

Çocuğun kulağından sinek larvaları çıktı

KALP SAĞLIĞI

Aort Damarı neden yırtılır?

Aort Damarı neden yırtılır?
Kalp krizi anında acil müdahale yolları

Kalp krizi anında acil müdahale yolları
Prof. DR. Bingür Sönmez Kalp hastalarına önerilerde bulundu

Prof. DR. Bingür Sönmez Kalp hastalarına önerilerde bulundu
Kalp hastalıkları konusunda neler yapmalıyız?

Kalp hastalıkları konusunda neler yapmalıyız?

Dikkat kalp ölüm nedenlerin başında!

Dikkat kalp ölüm nedenlerin başında!
Kalp hastaları için "Hızır gibi yetiş" uygulaması

Kalp hastaları için "Hızır gibi yetiş" uygulaması

ENFEKSİYON VE SALGIN

Ölümcül virüsler araştırılacak

Ölümcül virüsler araştırılacak
AIDS'nin tedavisi var mı?

AIDS'nin tedavisi var mı?
Epidermal kist

Epidermal kist
Kokulu silgiler bağımlı yapıyor

Kokulu silgiler bağımlı yapıyor
Ebola virüsünde son durum

Ebola virüsünde son durum
Ebola virüsü Türkiye

Ebola virüsü Türkiye

KANSER

Akrep zehrinden kanser ilacı üretmek için çalışılıyor

Akrep zehrinden kanser ilacı üretmek için çalışılıyor
Kanseri tiyatroyla yenecek

Kanseri tiyatroyla yenecek
"Türkiye'de kanser oranı batıya göre az"

"Türkiye'de kanser oranı batıya göre az"
Kanseri gelinlik provasında öğrendi

Kanseri gelinlik provasında öğrendi
Kansere karşı diyet ve egzersiz

Kansere karşı diyet ve egzersiz
Meme kanserinin sırrı çözülüyor

Meme kanserinin sırrı çözülüyor

SAĞLIKLI BESLENME

Karatay hocaya uymayın 'bal' yiyin

Karatay hocaya uymayın 'bal' yiyin
Canan Karatay'dan bal satıcılarına yanıt

Canan Karatay'dan bal satıcılarına yanıt
Tarçının faydaları nelerdir?

Tarçının faydaları nelerdir?
Bağışıklığı güçlendiren besinler nelerdir?

Bağışıklığı güçlendiren besinler nelerdir?
Kilo verebilmek için kaç litre su içmeliyiz?

Kilo verebilmek için kaç litre su içmeliyiz?

Evde sucuk yapmanın püf noktaları

Evde sucuk yapmanın püf noktaları

NÖROLOJİ

Parkinson hastalığı nasıl ortaya çıkar?

Parkinson hastalığı nasıl ortaya çıkar?
Neden unutuyoruz?

Neden unutuyoruz?

Parkinson hastalığına kızılcık macunu

Parkinson hastalığına kızılcık macunu
Hangi belirtiler Alzheimer'ı düşündürmeli?

Hangi belirtiler Alzheimer'ı düşündürmeli?
Her unutkanlık Alzheimer mıdır?

Her unutkanlık Alzheimer mıdır?
Alzheimer'ın tedavisi var mıdır?

Alzheimer'ın tedavisi var mıdır?

CİNSEL SAĞLIK

Genital bölge (vajina) temizliği nasıl yapılmalı?

Genital bölge (vajina) temizliği nasıl yapılmalı?
Sağlıklı cinsellik için hangi besinler tüketilmeli?

Sağlıklı cinsellik için hangi besinler tüketilmeli?
Sağlıklı yaşam için haftada kaç kez seks yapılmalı?

Sağlıklı yaşam için haftada kaç kez seks yapılmalı?
Ertesi gün hapında doğru bilinen yanlışlar neler?

Ertesi gün hapında doğru bilinen yanlışlar neler?
Kürtaj bir korunma yöntemi midir?

Kürtaj bir korunma yöntemi midir?
Ertesi gün hapı bebeğe bir zararı var mı?

Ertesi gün hapı bebeğe bir zararı var mı?

ESTETİK CERRAHİ

Mucize gözaltı kremi

Mucize gözaltı kremi
Dünyanın en kapsamlı yüz nakli

Dünyanın en kapsamlı yüz nakli
Ağda kullananlar dikkat!

Ağda kullananlar dikkat!
"İstenmeyen tüyler" tartışması!

"İstenmeyen tüyler" tartışması!
Yüzdeki lekeleri böyle yok edin!

Yüzdeki lekeleri böyle yok edin!
Hangi sabun neye yarıyor?

Hangi sabun neye yarıyor?

RUH SAĞLIĞI

Halüsinasyon uyaran titrek halka

Halüsinasyon uyaran titrek halka
Metrobüste sinirler gergin

Metrobüste sinirler gergin
Bilim eşinize iyi bakın diyor

Bilim eşinize iyi bakın diyor
Uyutup, uyandırıyorlar ama...

Uyutup, uyandırıyorlar ama...
Çocuğunuz bunları yapıyorsa disleksi olabilir

Çocuğunuz bunları yapıyorsa disleksi olabilir
Sosyal medya depresyonu

Sosyal medya depresyonu
Antibiyotik
SAĞLIK

Bilim insanlarından antibiyotik uyarısı!

Bilim insanları, erişkinlik döneminde uzun süreli antibiyotik kullanımının bağırsak kanseri riskini artırabileceği uyarısında bulundu

06 Nisan 2017 Perşembe, 11:12:21 Güncelleme: 11:16:57 AA

Bilim insanları, erişkinlik döneminde uzun süreli antibiyotik kullanımının bağırsak kanseri riskini artırabileceği uyarısında bulundu.

"Gut" dergisinde yayımlanan çalışmayı yürüten araştırmacılar, yetişkinlikte uzun süreli antibiyotik kullanımının bağırsak kanserinin öncülerinin gelişme ihtimalini artırdığını ortaya çıkardı.

Fizik aktivite azlığı, yetersiz meyve ve sebze tüketimi, obezite ve alkol kullanımının bağırsak kanseri riskini artırdığına işaret eden araştırmacılar, uzun süreli antibiyotik kullanımının da bu listeye eklenebileceğini kaydetti.

Uzun süreli antibiyotik kullanımının, bağırsaktaki bakterilerin sayısını ve cinsini değiştirdiği, metabolik veya patolojik süreçleri tetikleyerek bağırsak florasını (mikrobiyom) etkilediği belirlendi.

UZUN SÜRE ANTİBİYOTİK KULLANIRSANIZ...

Çalışmada 1976'dan itibaren 121 bin 700 ABD'li hemşirenin takip edildiği Hemşire Sağlık Çalışması projesinden elde edilen veriler kullanıldı. Projeye başlandığında 30 ila 55 yaşlarında olan katılımcılar, 2 yılda bir genel demografik bilgileri, yaşam tarzları ve alışkanlıkları (sigara kullanımı ve egzersiz gibi), tıbbi geçmiş ve hastalık gelişimini belgeleyen ayrıntılı anketler doldurmuş ayrıca 4 yılda bir de beslenme alışkanlıklarıyla ilgili bir anketi tamamlamıştı.

Araştırmacılar, proje çerçevesinde antibiyotik kullanımları hakkında bilgi veren katılımcıların verilerini analiz etti. 60 yaş üzeri 16 bin 642 kadın, 2004 ile 2010 yılları arasında en az bir kolonoskopi (bağırsak muayenesi türü) geçirmişlerdi.

Araştırma sürecinde bin 195 kişiye, polip olarak da bilinen ve genellikle bağırsak kanserinden önce görülen iyi huylu tümörler olarak tanımlanan adenom teşhisi konuldu.

Araştırmacılar, son dört yıldaki antibiyotik kullanımının bağırsak kanseri ile ilişkili olmadığını ancak "geçmişteki uzun süreli antibiyotik kullanımının" ilişkili olduğunu ortaya çıkardı.

20-30'lu yaşlarında 2 ay veya daha uzun süreyle antibiyotik kullanan kişilerde, kullanmayanlara oranla yüzde 36 oranında daha fazla adenom teşhisi konuldu.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Oscar kedi ölümü hissediyor!
SAĞLIK

Bu kedi ölümü hissediyor!

Erkekler için yeni doğum kontrol yöntemi geliştirildi!
SAĞLIK

Doğum kontrolünde yeni yöntem! Bu defa erkekler...
"Sorunları çözemeyen insanlar aldatmaya yönelir"
SAĞLIK

Aldatma nasıl olur? Bakmak ya da başkasını düşünmek ...
Ergenlikte kullanılan hormon, diyabet tedavisinde umut oldu!
SAĞLIK

Ergenlikte kullanılan hormon, diyabet tedavisinde ...
Ağız kanserinin bilinmeyen yönü: HPV16
SAĞLIK

Cinsellikteki tehlike! Ağız kanserine neden olabilir.. ...
Rodrigo Alves 57'nci ameliyatını oldu!
SAĞLIK

57'nci ameliyatını yaptırdı! Ve neden estetik ...
"Türkiye'de 3 milyon obez var"
SAĞLIK

TÜRKİYE'DE OBEZİTE TIRMANIŞTA...

Kolu kopan Halterci Krystal Cantu'nun yaşama sevinci ilham oluyor!
SAĞLIK

KOLU KOPTU! KADERİNE AĞLAMAK YERİNE BAKIN NE YAPTI...
Cinsiyetsiz bir uzaylıya benzeyebilmek için yüzden fazla ameliyat geçirdi!
SAĞLIK

BU ŞEKİLDE GÖRÜNMEK İÇİN BAKIN NE YAPTI...
USK'dan "yoğurdun kanser yaptığı" iddiasına yanıt
SAĞLIK

"YOĞURDUN KANSER YAPTIĞI" İDDİASINA YANIT!
Canan Karatay: "Tüccar değilim sağlıkçı olarak konuşuyorum"
SAĞLIK

KARATAY KONUŞTU! "MORFİNMAN GİBİ EKMEK BAĞIMLISISINIZ" DEMİŞTİ...
Dünyada sigara içen her 10 kişiden biri ölüyor!
SAĞLIK

195 ÜLKE VE KARA PARÇASINDAKİ SİGARA İÇME ALIŞKANLIKLARI İNCELENDİ! SONUÇ...