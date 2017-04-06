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Meme kanseri
SAĞLIK

Meme kanserinin belirtileri!

Uzmanlar Türkiye'de her 8 kadından birinin hayatının bir döneminde meme kanserine yakalandığını belirterek, hastalığın 7 belirtisi hakkında bilgi verdi

06 Nisan 2017 Perşembe, 17:40:57 Güncelleme: 18:58:30

Meme kanseri, Türkiye'de her 8 kadından birinde görülüyor. Peki, meme kanserinin belirtileri nelerdir? İşte hastalığın 7 belirtisi...

Genel Cerrahi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. M. Kasım Arık, dünya sağlık örgütlerinin verdiği bilgilere göre, kanser türleri arasında meme kanserine bağlı ölümlerin, akciğer kanserinden hemen sonra geldiğini ifade etti. Dr. Arık, erken evrede tespit edilen meme kanseri vakalarında tamamen iyileşme (kür) gördüklerini dile getirerek, hastalığın belirtileri hakkında bilgi verdi.

İŞTE HASTALIĞIN BELİRTİLERİ 

Yrd. Doç. Dr. Arık, hastalığın en belirgin belirtileri arasında, memede ele gelen kitle olduğunu ifade ederek, "Meme kanserinin en büyük sinyali memede veya koltuk altında ele kitle gelmesi. Kanserli kitleler, diğer şişliklerden sert yapılı, düzensiz kenarlı ve pürtüklü yüzeyi ile ayırt edilebilir. Bunun için en etkili yöntem yatağa uzanarak elle muayenenin gerçekleştirilmesidir. Şöyle ki bir elinizi başınızın altına yerleştirin. Ardından öteki elinizin işaret ve orta parmağıyla diğer göğsünüze dokunun. Aynı işlemi diğer taraf için de yapın. Meme başından çevresine doğru dairesel hareketler uygulayın. Ardından koltuk altlarına da aynı işlemi tekrarlayın" dedi.

Meme başlarındaki akıntılar konusunda da uyaran Yrd. Doç. Dr. Arık, "Sıkmadığınız halde, tek memeden veya tek kanaldan kanlı ya da şeffaf renkli akıntılar geliyorsa, nedeninin mutlaka araştırılması gerekiyor. Bu tür meme başı akıntılarına, meme kanseri veya meme kanseri riskini artıran bir lezyon olan 'intraduktal papillom'un olup olmadığının araştırılması gerekir" ifadelerini kullandı.

Yrd. Doç. Dr. Arık, kanserin bir diğer belirtisinin de meme başlarındaki şekil bozuklukları olduğunu ifade ederek, "Aynanın karşısına geçip kendinizi incelediğinizde meme başlarınızda içe doğru çekilme, çökme veya şekil bozukluğu fark ediyorsanız, hemen bir doktora görünmenizde fayda var" şeklinde konuştu.

Yrd. Doç. Dr. Arık, meme başı derisinde değişikliklerin de belirtiler arasında yer aldığına dikkat çekerek, "Aynı şekilde aynanın karşısında kendinize bakarken meme başı derisinde soyulma ve kabuklanma gibi belirtiler gördüyseniz, bunların da bir uzman tarafından değerlendirilmesi gerekir" dedi. 

Yrd. Doç. Dr. Arık, memede büyüme ve şekil bozukluğunun da dikkat edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Memede büyüme ya da şekil bozukluğunu en iyi aynanın karşısına geçerek görebilirsiniz. Ellerinizi belinize koyun ve her iki memenizin simetrik olup olmadığını kontrol edin" ifadelerine yer verdi.

Arık, "Eğer bir yere çarpıp yaralanmadıysanız, meme cildinde aniden ortaya çıkan kızarıklık ve yaralar ciddiye alınması gereken belirtilerin başında geliyor" şeklinde konuştu.

Arık, "Elbette her ödem ve şişlik, meme kanserinin belirtisi değil. Bunlar regl ve hamilelik dönemlerinde de kadınların sıkça yaşadıkları sıkıntıların başında geliyor. Ancak tabloya meme cildinde içe doğru çekintiler, portakal kabuğu gibi pürüzlü bir görünüm eşlik ediyorsa, hiç zaman kaybetmeden bir doktora başvurun" uyarısında bulundu.

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