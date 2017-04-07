İyi kalplilere ödül!

Türk Kalp Vakfı’nın gelenekselleşen Kalp Haftası Basın Toplantısı’nda, “İyi Kalpli Ol Ödülleri” sahiplerini buldu.

Gazete Habertürk'ten Ayça Güllüoğlu ve Ceyhun Akça'nın haberine göre; 29. Kalp Haftası’nda Türk Kalp Vakfı’nın düzenlediği törende bu yıl, engelli öğrencisini sırtında taşıyarak spor yaptıran Sakarya’dan beden eğitimi öğretmeni Yahya Celep, kayak yarışında kazandığı para ödülüyle ihtiyaç sahibi öğrencilere bot alan Mersin’den ortaokul öğrencisi Göksu Yeşildağ, Down sendromlu kardeşine kendisini adayan ve bu vesileyle Down sendromlu kişilere umut olacak bir dernek kuran Gaziantep’ten Bengü Aslanpay ödül aldı.