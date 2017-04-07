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Yasin Duman
SAĞLIK

5 günlük Yasin Duman'a stent takıldı!

Kalp hastalıklarının yanı sıra bazı organlarının da ters tarafta yer aldığı saptanan 5 günlük Yasin Duman'a stent takıldı

07 Nisan 2017 Cuma, 12:21:22 Güncelleme: 12:42:01

İzmir'de doğduktan hemen sonra morarmaya başlayan, çeşitli kalp hastalıklarının yanı sıra bazı organlarının da ters tarafta yer aldığı saptanan 5 günlük Yasin Duman'a stent takıldı.

Habertürk Haber Merkezi'nin haberine göre; Minik Yasin'in dünyada çok ender görülen hastalıklarla doğduğunu belirten Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Önder Doksöz, "Hem dünyada hem ülkemizde çok nadir yapılan stent uygulamasını gerçekleştirdik. Yasin'i stent takarak çok ciddi ve riskli açık kalp ameliyatından kurtardık. Ancak 1 yaşına gelince olması gereken iki açık kalp ameliyatı var" dedi.

İzmir'in Tire ilçesinde yaşayan Sema Duman (42) ile bir şirkette çalışan Halit Duman'ın ilk çocukları olan Yasin 23 Şubat'ta 3 kilo 200 gram ağırlığında dünyaya geldi. Tire Devlet Hastanesi'nde doğan Yasin'in morarmaya başlaması üzerine bebek önce Ayrancılar'a, daha sonra da İzmir'deki bir hastaneye gönderildi, oradan da hastaneye sevk edildi. Çeşitli tetkiklerden sonra Yasin bebeğe kapalı yöntemle müdahale yapıldı. Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Önder Doksöz, Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Tümüklü ile gerçekleştirdikleri anjiyo uygulaması ve hasta hakkında şu bilgileri verdi:

MİDE SAĞDA, KARACİĞER SOLDA

"Yasin bebek, doğum sonrasında morarma gelişmesi sonucu kalp hastalığı şüphesiyle 5 günlükken hastanemize sevk edildi. Yapılan tetkiklerde kalbinin sağ tarafının iyi gelişmediği, şah damarının ters taraftan yani iyi gelişmeyen sağ taraftan çıktığı, akciğere giden damarın olmadığı saptandı. Bununla beraber bebeğin iç organlarının ters tarafta yer aldığı, yani midenin sağda, karaciğerin solda ve dalağının olmadığı görüldü. Akciğer damarı olmayan bebek anne karnındayken köprü damarla (PDA) yaşamını sürdürmüştü. Bebek dünyaya geldikten sonra ya açık kalp ameliyatı yapılması ya da mevcut köprü damarının açık kalması için stent takılması gerekiyordu. Bebeğin durumunun acil olması nedeniyle aileye bilgi verdik, riskleri anlattık. Stent, anjiyo yöntemiyle (kapalı) başarıyla takılarak bebeğin akciğerine kan gitmesi sağlandı. Müdahale 1.5 saat sürdü. Bebeğin stent takılmadan önce yüzde 50 seviyesinde olan kandaki oksijen düzeyi anjiyodan sonra yüzde 80'e çıktı. Hastamızı anjiyodan sonra 2 gün içinde taburcu edebilirdik. Ancak beslenme sorunu olduğu için yeni doğan yoğun bakım servisine yatırıldı. Normalde bu hastaların hayatta kalabilmeleri için ilki yeni doğan döneminde olmak üzere en az üç ameliyat geçirmesi gerekiyor. Biz hastamıza stent takarak onu çok ciddi ve riskli birinci açık kalp ameliyatı olmasının önüne geçtik. Ancak, bebeğe bir yaşından sonra 2. ve 3. ameliyatların yapılması gerekiyor."

Öte yandan, 28 Şubat'ta anjiyo gerçekleştirilen Yasin bebeğin beslenme sorunu yaşaması üzerine misafir ettiklerini belirten Yeni Doğan Yoğun Bakım Kliniği sorumlusu Uzm. Dr. Cengiz Öztürk, "Bu süreçte bebeğimizin beslenme sorunu ortadan kalktı, anneye de bebeğini nasıl besleyeceği ile ilgili eğitim verildi. Bir ayın sonunda bebeğimizi sağlıkla taburcu ettik" dedi.

1 Nisan'da 5 günlükken hastaneye yatan bebeklerini bir ay sonra kucaklarına alan anne Sema, baba Halit Duman "Yasin bizi çok korkutmuştu. Çok şükür ilk sorunu ameliyatsız atlattık. İnşallah bundan sonra da her şey iyi gidecek" diye konuştu.

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