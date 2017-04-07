Gülay Hayırlı: "Zayıflayınca ilk işim Londra'yı gezmek olacak"

Londra'da yaşayan Gülay Hayırlı, görümcesinden cesaret alıp midesini küçülttü. Hayırlı, "Kilolarım yüzünden evden çıkmıyordum, hapiste gibiydim. Zayıflayınca ilk işim Londra'yı gezmek olacak" dedi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan Dilber Çınar (42), fazla kilolarından kurtulmak için Türkiye'de mide küçültme (tüp mide) ameliyatı oldu. Çınar'ın ameliyat sonrası kilo vermesi ve bir sağlık sorunu yaşamaması üzerine, erkek kardeşinin eşi Gülay Hayırlı (37) da aynı hastanede aynı doktorun ameliyat masasına yattı. Genç kadın, "Kilolarım yüzünden Londra gibi bir kentte evden çıkamıyordum, hapiste gibiydim. Zayıflayınca ilk işim Londra'yı gezmek olacak" dedi.

ÖNCE GÖRÜMCESİ AMELİYAT OLDU

Aslen Kayserili olan ancak uzun yıllardır Londra'da yaşayan ev hanımı Dilber Çınar, diyet ve spora rağmen kilosunu 100'ün altına düşüremeyince mide küçültme ameliyatı olmaya karar verdi. Bir yakınlarının önerisi üzerine Mersin'de özel bir hastaneye başvuran Çınar, Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Erdal Cücük tarafından ameliyat edildi. Çınar, ameliyat sonrası az yiyerek doyabildiği için kısa sürede fazla kilolarından kurtuldu.

BİR GÜNDE AYAĞA KALKTI

Dilber Çınar'ın aynı kentte yaşayan erkek kardeşinin eşi Gülay Hayırlı, görümcesinin ameliyatının sonuçlarını görünce cesaret buldu. Kendisi de 117 kilo olan, diyet ve sporla zayıflayamayan evli ve 1 çocuk annesi Gülay Hayırlı, Op. Dr. Erdal Cücük'ün ameliyat masasına yatmaya karar verdi. Tarsus'a gelen Hayırlı'nın midesi, Op. Dr. Cücük ve ekibi tarafından küçültüldü. Ameliyattan sonraki ilk gün yürümeye başlayan Hayırlı, 3'üncü gün taburcu edilince İngiltere'ye döndü.

"SOSYAL HAYATTAN KOPMUŞTUM"

60 kiloya inmeyi planlayan Gülay Hayırlı, "Bundan 11 yıl önce, çocuğumu dünyaya getirdikten sonra hızla kilo almaya başladım. Ne yaptıysam kilo veremedim. Kilolarım yüzünden sosyal hayattan koptum. Londra gibi güzel bir kentte, evden çıkmıyordum. Sanki hapis hayatı yaşıyordum" dedi. Görümcesinin ameliyatının sonuçlarını görünce mide küçültme operasyonuna karar verdiğini söyleyen Hayırlı, "Şu anda kendimi çok iyi hissediyorum. Kilo verince ilk işim Londra'yı gezmek olacak. Uzun süredir gidemediğim yerlerine gideceğim" diye konuştu.