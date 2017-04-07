Gülay Hayırlı: "Zayıflayınca ilk işim Londra'yı gezmek olacak"

ZAYIFLATAN ÖYKÜLER HABERLERİ
07 NİSAN 2017

GENEL SAĞLIK

Şişen Karnından Çıkanlar Şaşırttı

Şişen Karnından Çıkanlar Şaşırttı
Sağlık Bakanı Recep Akdağ: Her türlü tedbir alındı

Sağlık Bakanı Recep Akdağ: Her türlü tedbir alındı
Hastanın kulağından örümcek çıktı!

Hastanın kulağından örümcek çıktı!
Dünyanın gözü patentli "Tersavar"da

Dünyanın gözü patentli "Tersavar"da
Duruş bozukluğunu tartı ile anlamak

Duruş bozukluğunu tartı ile anlamak
Kanser ilaçlarında sıkıntı var mı?

Kanser ilaçlarında sıkıntı var mı?

ANNE VE ÇOCUK

Çenesinde tümör bulunan Yaşar'a Kaymakamlık sahip çıktı

Çenesinde tümör bulunan Yaşar'a Kaymakamlık sahip çıktı
Altını ıslatan çocuklar için özel çay

Altını ıslatan çocuklar için özel çay
Minik Berat görmek istiyor

Minik Berat görmek istiyor
Okula giden çocuklar nasıl beslenmeli?

Okula giden çocuklar nasıl beslenmeli?
Çocuğumu teknolojiden uzak tutamıyorum ne yapmalıyım?

Çocuğumu teknolojiden uzak tutamıyorum ne yapmalıyım?
Çocuğun kulağından sinek larvaları çıktı

Çocuğun kulağından sinek larvaları çıktı

KALP SAĞLIĞI

Aort Damarı neden yırtılır?

Aort Damarı neden yırtılır?
Kalp krizi anında acil müdahale yolları

Kalp krizi anında acil müdahale yolları
Prof. DR. Bingür Sönmez Kalp hastalarına önerilerde bulundu

Prof. DR. Bingür Sönmez Kalp hastalarına önerilerde bulundu
Kalp hastalıkları konusunda neler yapmalıyız?

Kalp hastalıkları konusunda neler yapmalıyız?

Dikkat kalp ölüm nedenlerin başında!

Dikkat kalp ölüm nedenlerin başında!
Kalp hastaları için "Hızır gibi yetiş" uygulaması

Kalp hastaları için "Hızır gibi yetiş" uygulaması

ENFEKSİYON VE SALGIN

Ölümcül virüsler araştırılacak

Ölümcül virüsler araştırılacak
AIDS'nin tedavisi var mı?

AIDS'nin tedavisi var mı?
Epidermal kist

Epidermal kist
Kokulu silgiler bağımlı yapıyor

Kokulu silgiler bağımlı yapıyor
Ebola virüsünde son durum

Ebola virüsünde son durum
Ebola virüsü Türkiye

Ebola virüsü Türkiye

KANSER

Akrep zehrinden kanser ilacı üretmek için çalışılıyor

Akrep zehrinden kanser ilacı üretmek için çalışılıyor
Kanseri tiyatroyla yenecek

Kanseri tiyatroyla yenecek
"Türkiye'de kanser oranı batıya göre az"

"Türkiye'de kanser oranı batıya göre az"
Kanseri gelinlik provasında öğrendi

Kanseri gelinlik provasında öğrendi
Kansere karşı diyet ve egzersiz

Kansere karşı diyet ve egzersiz
Meme kanserinin sırrı çözülüyor

Meme kanserinin sırrı çözülüyor

SAĞLIKLI BESLENME

Karatay hocaya uymayın 'bal' yiyin

Karatay hocaya uymayın 'bal' yiyin
Canan Karatay'dan bal satıcılarına yanıt

Canan Karatay'dan bal satıcılarına yanıt
Tarçının faydaları nelerdir?

Tarçının faydaları nelerdir?
Bağışıklığı güçlendiren besinler nelerdir?

Bağışıklığı güçlendiren besinler nelerdir?
Kilo verebilmek için kaç litre su içmeliyiz?

Kilo verebilmek için kaç litre su içmeliyiz?

Evde sucuk yapmanın püf noktaları

Evde sucuk yapmanın püf noktaları

NÖROLOJİ

Parkinson hastalığı nasıl ortaya çıkar?

Parkinson hastalığı nasıl ortaya çıkar?
Neden unutuyoruz?

Neden unutuyoruz?

Parkinson hastalığına kızılcık macunu

Parkinson hastalığına kızılcık macunu
Hangi belirtiler Alzheimer'ı düşündürmeli?

Hangi belirtiler Alzheimer'ı düşündürmeli?
Her unutkanlık Alzheimer mıdır?

Her unutkanlık Alzheimer mıdır?
Alzheimer'ın tedavisi var mıdır?

Alzheimer'ın tedavisi var mıdır?

CİNSEL SAĞLIK

Genital bölge (vajina) temizliği nasıl yapılmalı?

Genital bölge (vajina) temizliği nasıl yapılmalı?
Sağlıklı cinsellik için hangi besinler tüketilmeli?

Sağlıklı cinsellik için hangi besinler tüketilmeli?
Sağlıklı yaşam için haftada kaç kez seks yapılmalı?

Sağlıklı yaşam için haftada kaç kez seks yapılmalı?
Ertesi gün hapında doğru bilinen yanlışlar neler?

Ertesi gün hapında doğru bilinen yanlışlar neler?
Kürtaj bir korunma yöntemi midir?

Kürtaj bir korunma yöntemi midir?
Ertesi gün hapı bebeğe bir zararı var mı?

Ertesi gün hapı bebeğe bir zararı var mı?

ESTETİK CERRAHİ

Mucize gözaltı kremi

Mucize gözaltı kremi
Dünyanın en kapsamlı yüz nakli

Dünyanın en kapsamlı yüz nakli
Ağda kullananlar dikkat!

Ağda kullananlar dikkat!
"İstenmeyen tüyler" tartışması!

"İstenmeyen tüyler" tartışması!
Yüzdeki lekeleri böyle yok edin!

Yüzdeki lekeleri böyle yok edin!
Hangi sabun neye yarıyor?

Hangi sabun neye yarıyor?

RUH SAĞLIĞI

Halüsinasyon uyaran titrek halka

Halüsinasyon uyaran titrek halka
Metrobüste sinirler gergin

Metrobüste sinirler gergin
Bilim eşinize iyi bakın diyor

Bilim eşinize iyi bakın diyor
Uyutup, uyandırıyorlar ama...

Uyutup, uyandırıyorlar ama...
Çocuğunuz bunları yapıyorsa disleksi olabilir

Çocuğunuz bunları yapıyorsa disleksi olabilir
Sosyal medya depresyonu

Sosyal medya depresyonu
Gülay Hayırlı
SAĞLIK

Gülay Hayırlı: "Zayıflayınca ilk işim Londra'yı gezmek olacak"

Gülay Hayırlı, "Kilolarım yüzünden evden çıkmıyordum, hapiste gibiydim. Zayıflayınca ilk işim Londra'yı gezmek olacak" dedi

07 Nisan 2017 Cuma, 14:17:14 Güncelleme: 14:38:53 İHA

Londra'da yaşayan Gülay Hayırlı, görümcesinden cesaret alıp midesini küçülttü. Hayırlı, "Kilolarım yüzünden evden çıkmıyordum, hapiste gibiydim. Zayıflayınca ilk işim Londra'yı gezmek olacak" dedi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan Dilber Çınar (42), fazla kilolarından kurtulmak için Türkiye'de mide küçültme (tüp mide) ameliyatı oldu. Çınar'ın ameliyat sonrası kilo vermesi ve bir sağlık sorunu yaşamaması üzerine, erkek kardeşinin eşi Gülay Hayırlı (37) da aynı hastanede aynı doktorun ameliyat masasına yattı. Genç kadın, "Kilolarım yüzünden Londra gibi bir kentte evden çıkamıyordum, hapiste gibiydim. Zayıflayınca ilk işim Londra'yı gezmek olacak" dedi.

ÖNCE GÖRÜMCESİ AMELİYAT OLDU 

Aslen Kayserili olan ancak uzun yıllardır Londra'da yaşayan ev hanımı Dilber Çınar, diyet ve spora rağmen kilosunu 100'ün altına düşüremeyince mide küçültme ameliyatı olmaya karar verdi. Bir yakınlarının önerisi üzerine Mersin'de özel bir hastaneye başvuran Çınar, Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Erdal Cücük tarafından ameliyat edildi. Çınar, ameliyat sonrası az yiyerek doyabildiği için kısa sürede fazla kilolarından kurtuldu.

BİR GÜNDE AYAĞA KALKTI

Dilber Çınar'ın aynı kentte yaşayan erkek kardeşinin eşi Gülay Hayırlı, görümcesinin ameliyatının sonuçlarını görünce cesaret buldu. Kendisi de 117 kilo olan, diyet ve sporla zayıflayamayan evli ve 1 çocuk annesi Gülay Hayırlı, Op. Dr. Erdal Cücük'ün ameliyat masasına yatmaya karar verdi. Tarsus'a gelen Hayırlı'nın midesi, Op. Dr. Cücük ve ekibi tarafından küçültüldü. Ameliyattan sonraki ilk gün yürümeye başlayan Hayırlı, 3'üncü gün taburcu edilince İngiltere'ye döndü.

"SOSYAL HAYATTAN KOPMUŞTUM"

60 kiloya inmeyi planlayan Gülay Hayırlı, "Bundan 11 yıl önce, çocuğumu dünyaya getirdikten sonra hızla kilo almaya başladım. Ne yaptıysam kilo veremedim. Kilolarım yüzünden sosyal hayattan koptum. Londra gibi güzel bir kentte, evden çıkmıyordum. Sanki hapis hayatı yaşıyordum" dedi. Görümcesinin ameliyatının sonuçlarını görünce mide küçültme operasyonuna karar verdiğini söyleyen Hayırlı, "Şu anda kendimi çok iyi hissediyorum. Kilo verince ilk işim Londra'yı gezmek olacak. Uzun süredir gidemediğim yerlerine gideceğim" diye konuştu.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Prof. Dr. Hasan Özkan: "Tüp mide ameliyatı sonrası pankreas kanseri riski artıyor"
SAĞLIK

Korkunç iddia! Bu ameliyatlar kansere mi neden oluyor. ...
5 günlük Yasin Duman'a stent takıldı!
SAĞLIK

Organları ters doğdu! Ve 5 günlükken bakın nasıl bir ...
Sağlıklı yaşam için yapılması gerekenler!
SAĞLIK

Sağlıklı, uzun bir ömür için işte yapmanız gerekenler. ...
Ensülin direncini kırmak için yapılması gerekenler
SAĞLIK

Ensülin direncini kırmak için işte yapılması ...
Dünyada 322 milyon kişi depresyonda!
SAĞLIK

Dünyada 322 milyon kişi depresyonda!
Kafa nakli ne zaman yapılacak?
SAĞLIK

Nefesler tutuldu! Kafa nakli için tarih verildi...
Didem Demirel 52 kilo verip 50 bedenden 36 bedene indi!
SAĞLIK

52 KİLO VERİP 50 BEDENDEN 36 BEDENE İNDİ!
Meme küçültme ameliyatı kamu hastanelerinde ücretsiz!
SAĞLIK

MEME KÜÇÜLTME AMELİYATI ARTIK ÜCRETSİZ!
Günlük tuz tüketimi ne kadar olmalı?
SAĞLIK

GÜNLÜK TUZ TÜKETİMİ NE KADAR OLMALI?
Dünya Sağlık Gününde "Sağlık Kart" uygulaması!
SAĞLIK

DÜNYA SAĞLIK GÜNÜNDE "SAĞLIK KART" UYGULAMASI!
Çocuktaki yaramazlığın nedeni hiperaktivite bozukluğu olabilir!
SAĞLIK

İŞTE ÇOCUKTAKİ YARAMAZLIĞIN NEDENİ...
İleri evre kanserlerde 'sıcak kemoterapi' dönemi!
SAĞLIK

KEMOTERAPİ VE RADYOTERAPİDEN FAYDA SAĞLAYAMADIYSANIZ...