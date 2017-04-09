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SAĞLIK

Yağ dokusundan meme ve popo büyütme!

Op. Dr. Furkan Certel, kişinin kendi yağ dokusunun en doğal, yan etkisiz dolgu maddesi olduğunu ve artık meme büyütme, popo büyütme gibi şekillerde kullanılabildiğini belirtti

09 Nisan 2017 Pazar, 10:11:25 Güncelleme: 10:36:09 DHA

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Furkan Certel, kişinin kendi yağ dokusunun en doğal, yan etkisiz dolgu maddesi olduğunu ve artık meme büyütme, popo büyütme gibi şekillerde kullanılabildiğini belirtti.

Kadınların en çok memnun kaldığı estetik operasyonlardan birinin liposuction ile bölgesey zayıflama işlemi olduğunu söyleyen Op. Dr. Certel, liposuction sonrası yağdokularının artık atılmadığını belirtti ve şunları söyledi:

"Yıllardır hastaların istemedikleri fazlalıkları bu riski düşük operasyonla alıyor, arzulanan bölgelerde arzulanan inceliğe ulaşmaları sağlanıyordu. Yeni gelişen teknikler sayesinde artık yağ dokusu sadece alınıp atılan bir doku olmaktan çıkmış, arzulanan bölgelere de hacim kazandırmak için mükemmel bir dolgu maddesi olarak kullanılmaya başlanmıştır. Liposuction sonrasında elde edilen hücreleri süzme, santrifüj gibi işlemlerden geçirdikten sonra artık hastalarda dolgu maddesi olarak kullanılıyor. Bu dolgu vücudun kendi hücresi olduğu ve hiçbir yabancı madde içermediği için alerjik reaksiyon, doku reddi, immunolojik yanıt gibi diğer dolgu ve yabancı maddelerden dolayı olabilecek komplikasyonlar yağ dolgusunda söz konusu olmuyor ve güvenle kullanılabiliyor."

MEME BÜYÜTMEDE DE KULLANILABİLİYOR

Uygun hastalarda meme ve popo büyütme, dikleştirmede de kişinin kendi yağ dokusunun kullanılabildiğini söyleyen Op. Dr. Certel kullanım alanlarını şöyle açıkladı: "Yapılan çalışmalarda yağ dokusunun muazzam miktarda, hatta kemik iliğinden bile daha fazla, kök hücre içerdiği tespit edilmiştir. Bu kök hücreler bizim yağ dolgumuzda da bulunacağı için dolgunun uygulandığı bölgeye canlılık ve parlaklık kazandırıyor. Dolgu işlemi genellikle lokal anestezi altında, hastane yatışı gerekmeden yapılıyor. Dolgu yapılan bölgede birkaç gün süreyle ödem olabilir, fakat hastalar işlem sonrasında günlük yaşantıyı kısıtlayacak bir süreç yaşamaz."

YAŞLANDIKÇA YAĞ DOKUSU AZALIYOR

Yüzdeki yağ dokusunun yaşlanma ile azaldığını belirten Dr. Certel kişinin kendi dokusundan yağ enjeksiyonunun kimlere uygulanabileceğini şöyle anlattı: "Yüzümüzde cilt altında yüzeyel ve derin tabakalar halinde yağ yastıkçıkları vardır. Yaşlanmanın etkisi ile yüzdeki yağ yastıkçıkları hacim kaybeder. Bu etkiyi hızlı zayıfladığımız zamanlarda da yüzümüzde görebiliriz. İşte yağ dolgusu bu hacmi geri kazandırarak hastalarımıza gençliğindeki gibi dolgun ve diri bir görünüm kazandırabilir. Alın, göz çevresi, elmacıklar, yanaklar, dudaklar, çene, burun kenarından ağız kenarına ve çeneye inen derin kırışıklıklar yağ dolgusu ile gençleştirilebilir."

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