Hamileyken nasıl yatılmalı?

KADIN HASTALIKLARI VE GEBELİK HABERLERİ
09 NİSAN 2017

GENEL SAĞLIK

Şişen Karnından Çıkanlar Şaşırttı

Şişen Karnından Çıkanlar Şaşırttı
Sağlık Bakanı Recep Akdağ: Her türlü tedbir alındı

Sağlık Bakanı Recep Akdağ: Her türlü tedbir alındı
Hastanın kulağından örümcek çıktı!

Hastanın kulağından örümcek çıktı!
Dünyanın gözü patentli "Tersavar"da

Dünyanın gözü patentli "Tersavar"da
Duruş bozukluğunu tartı ile anlamak

Duruş bozukluğunu tartı ile anlamak
Kanser ilaçlarında sıkıntı var mı?

Kanser ilaçlarında sıkıntı var mı?

ANNE VE ÇOCUK

Çenesinde tümör bulunan Yaşar'a Kaymakamlık sahip çıktı

Çenesinde tümör bulunan Yaşar'a Kaymakamlık sahip çıktı
Altını ıslatan çocuklar için özel çay

Altını ıslatan çocuklar için özel çay
Minik Berat görmek istiyor

Minik Berat görmek istiyor
Okula giden çocuklar nasıl beslenmeli?

Okula giden çocuklar nasıl beslenmeli?
Çocuğumu teknolojiden uzak tutamıyorum ne yapmalıyım?

Çocuğumu teknolojiden uzak tutamıyorum ne yapmalıyım?
Çocuğun kulağından sinek larvaları çıktı

Çocuğun kulağından sinek larvaları çıktı

KALP SAĞLIĞI

Aort Damarı neden yırtılır?

Aort Damarı neden yırtılır?
Kalp krizi anında acil müdahale yolları

Kalp krizi anında acil müdahale yolları
Prof. DR. Bingür Sönmez Kalp hastalarına önerilerde bulundu

Prof. DR. Bingür Sönmez Kalp hastalarına önerilerde bulundu
Kalp hastalıkları konusunda neler yapmalıyız?

Kalp hastalıkları konusunda neler yapmalıyız?

Dikkat kalp ölüm nedenlerin başında!

Dikkat kalp ölüm nedenlerin başında!
Kalp hastaları için "Hızır gibi yetiş" uygulaması

Kalp hastaları için "Hızır gibi yetiş" uygulaması

ENFEKSİYON VE SALGIN

Ölümcül virüsler araştırılacak

Ölümcül virüsler araştırılacak
AIDS'nin tedavisi var mı?

AIDS'nin tedavisi var mı?
Epidermal kist

Epidermal kist
Kokulu silgiler bağımlı yapıyor

Kokulu silgiler bağımlı yapıyor
Ebola virüsünde son durum

Ebola virüsünde son durum
Ebola virüsü Türkiye

Ebola virüsü Türkiye

KANSER

Akrep zehrinden kanser ilacı üretmek için çalışılıyor

Akrep zehrinden kanser ilacı üretmek için çalışılıyor
Kanseri tiyatroyla yenecek

Kanseri tiyatroyla yenecek
"Türkiye'de kanser oranı batıya göre az"

"Türkiye'de kanser oranı batıya göre az"
Kanseri gelinlik provasında öğrendi

Kanseri gelinlik provasında öğrendi
Kansere karşı diyet ve egzersiz

Kansere karşı diyet ve egzersiz
Meme kanserinin sırrı çözülüyor

Meme kanserinin sırrı çözülüyor

SAĞLIKLI BESLENME

Karatay hocaya uymayın 'bal' yiyin

Karatay hocaya uymayın 'bal' yiyin
Canan Karatay'dan bal satıcılarına yanıt

Canan Karatay'dan bal satıcılarına yanıt
Tarçının faydaları nelerdir?

Tarçının faydaları nelerdir?
Bağışıklığı güçlendiren besinler nelerdir?

Bağışıklığı güçlendiren besinler nelerdir?
Kilo verebilmek için kaç litre su içmeliyiz?

Kilo verebilmek için kaç litre su içmeliyiz?

Evde sucuk yapmanın püf noktaları

Evde sucuk yapmanın püf noktaları

NÖROLOJİ

Parkinson hastalığı nasıl ortaya çıkar?

Parkinson hastalığı nasıl ortaya çıkar?
Neden unutuyoruz?

Neden unutuyoruz?

Parkinson hastalığına kızılcık macunu

Parkinson hastalığına kızılcık macunu
Hangi belirtiler Alzheimer'ı düşündürmeli?

Hangi belirtiler Alzheimer'ı düşündürmeli?
Her unutkanlık Alzheimer mıdır?

Her unutkanlık Alzheimer mıdır?
Alzheimer'ın tedavisi var mıdır?

Alzheimer'ın tedavisi var mıdır?

CİNSEL SAĞLIK

Genital bölge (vajina) temizliği nasıl yapılmalı?

Genital bölge (vajina) temizliği nasıl yapılmalı?
Sağlıklı cinsellik için hangi besinler tüketilmeli?

Sağlıklı cinsellik için hangi besinler tüketilmeli?
Sağlıklı yaşam için haftada kaç kez seks yapılmalı?

Sağlıklı yaşam için haftada kaç kez seks yapılmalı?
Ertesi gün hapında doğru bilinen yanlışlar neler?

Ertesi gün hapında doğru bilinen yanlışlar neler?
Kürtaj bir korunma yöntemi midir?

Kürtaj bir korunma yöntemi midir?
Ertesi gün hapı bebeğe bir zararı var mı?

Ertesi gün hapı bebeğe bir zararı var mı?

ESTETİK CERRAHİ

Mucize gözaltı kremi

Mucize gözaltı kremi
Dünyanın en kapsamlı yüz nakli

Dünyanın en kapsamlı yüz nakli
Ağda kullananlar dikkat!

Ağda kullananlar dikkat!
"İstenmeyen tüyler" tartışması!

"İstenmeyen tüyler" tartışması!
Yüzdeki lekeleri böyle yok edin!

Yüzdeki lekeleri böyle yok edin!
Hangi sabun neye yarıyor?

Hangi sabun neye yarıyor?

RUH SAĞLIĞI

Halüsinasyon uyaran titrek halka

Halüsinasyon uyaran titrek halka
Metrobüste sinirler gergin

Metrobüste sinirler gergin
Bilim eşinize iyi bakın diyor

Bilim eşinize iyi bakın diyor
Uyutup, uyandırıyorlar ama...

Uyutup, uyandırıyorlar ama...
Çocuğunuz bunları yapıyorsa disleksi olabilir

Çocuğunuz bunları yapıyorsa disleksi olabilir
Sosyal medya depresyonu

Sosyal medya depresyonu
Hamile
SAĞLIK

Hamileyken nasıl yatılmalı?

Hamileliğin ileri evrelerinde sağ tarafa yatmak ölü doğum riskini artırıyor. Peki, hamileler yatarken nelere dikkat etmeli?

09 Nisan 2017 Pazar, 11:43:03 Güncelleme: 11:55:37

Yapılan araştırmalar hamileliğin ileri evrelerinde sağ tarafa yatmanın ölü doğum riskini artırdığını gösteriyor. Araştırmacılara göre, sırt üstü ya da sağ tarafa yatmak, bacaklardaki ana damarlardan kalbe olan kan akışını azaltıyor ve bu da anne karnındaki bebeği etkiliyor. Hamilelik döneminde en ideal uyku pozisyonu, sol tarafa yatmak!

Hamilelik dönemi bazı zorlukları da beraberinde getiriyor. Bunun başında uyku problemleri geliyor. Nelere dikkat etmeniz gerektiğini ise Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir anlattı. 

SOLA DOĞRU YATMAK ÖDEMİ AZALTIR

“Öncelikle yatağınız sert olmalıdır. Gebeliğin ilerleyen haftalarında sırt üstü ve yüz üstü yatmakta zorlanabilirsiniz. Sol tarafa yatarak dizleri kıvırmak ve bacakların arasına yastık koymak size bebeğinize en iyi yatış pozisyonunu verecektir. Bu yatış şekline ‘SOS’ pozisyonu denmektedir. Bu yatış şekli plasentaya en uygun şekilde beslenme imkanı sağlamaktadır ve böbreğin rahat çalışmasını sağlar ve vücutta özellikle eller ve dizlerde oluşabilecek ödemi azaltır.

Geçtiğimiz yıllarda Yeni Zelanda'da da yapılan bir araştırma, hamileliğin son döneminde sağ tarafına ya da sırt üstü yatan anne adaylarının ölü doğum yapma riskinin iki kat yüksek olduğunu ortaya çıkardı. Sırtüstü yatmak gebelikte uygun bir pozisyon değildir. Rahimin sırtınıza yapacağı ağırlık ağrılara sebep olabilir, bağırsakların damarlara uygulayacağı baskı kan akımında sıkıntılara ve hemoroide sebep olabilmektedir. Aynı zamanda yüzüstü yatmak da rahime ve bebeğe baskı uygulayacağı için uygun değildir. Ayrıca erken doğum tehdidi veya plasenta yetmezliğinin olduğu durumlarda, anne adayının gündüzleri de istirahat etmesi gerekebilir. Bu tip istirahatlerde anne adayının sol tarafının üzerine yatması önerilir.”

YASTIKLARI İSTEDİĞİNİZ GİBİ KULLANIN

Op. Dr. Seval Taşdemir, “Rahat bir uyku için gebelik yastığı kullanmak faydalı olabilir. Bu yatış şekline zamanla alışabilirsiniz ve uyku sırasında pozisyonunuzu değiştirseniz bile endişelenmeden sol tarafınıza dönerek uygun şekilde uyumaya devam edebilirsiniz. Evdeki sizi rahat ettiren yastıkları her yerde kullanın. İsterseniz dizlerinizin arasına, isterseniz belinize, isterseniz de başınızın altına koyun” diyor.

DÜZENLİ EGZERSİZ YAPIN

“Hamilelik döneminde sağlıklı ve uzun bir uyku için diyetinizden kola, kahve ve çay gibi içecekleri çıkarmalısınız. Gündüz saatlerinde bol sıvı alarak uyumadan 2-3 saat önce sıvı tüketmeyin ve ağır yemeklerden kaçının. Bulantılar için yatmadan önce ve kalkmadan önce bisküvi veya kraker yemek faydalı olacaktır. Düzenli egzersiz yapın. Ancak yatmaya yakın zamanlarda egzersiz yapmayı bırakın. Yatağa gitmeden önce ılık duş ve süt içmek iyi bir uyku için yardımcı olur.”

GÜNDÜZ YAPILAN YARIM SAATLİK ŞEKERLEME FAYDALI OLUR

Op. Dr. Seval Taşdemir, “Gece uyanırsanız uykunuzu dağıtmayacak şeyler yapabilirsiniz; televizyon seyretmek veya müzik dinlemek gibi kitap okumak da faydalı olacaktır. Fırsat buldukça gün içinde yarım saatlik kısa şekerlemeler de faydalı olacaktır. Geceleri sık sık bacak krampları ile uyanıyorsanız, doktorunuz ile kalsiyum ilaçları alıp alamayacağınızı konuşun” diyerek uyarıyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Şizofreni belirtileri
SAĞLIK

Şizofreni en çok bu kişilerde görülüyor!
Yaygın ilaç dirençli tüberküloza dikkat!
SAĞLIK

Yaygın ilaç dirençli tüberküloza dikkat!
Yağ dokusundan meme ve popo büyütme!
SAĞLIK

Kendi yağ dokunuzla meme ve popo büyütmek mümkün!
Parkinson belirtileri! Parkinson kimlerde görülür?
SAĞLIK

Genç-yaşlı dinlemeyen Parkinson'un belirtileri!
Duygu durumumuzu etkileyen şifreler
SAĞLIK

Beynimizdeki mutluluk şifreleri!
Chia tohumunın faydaları nelerdir?
SAĞLIK

Chia tohumu yemek için 10 sebep!
Afrodizyak içeren besinler!
SAĞLIK

İŞTE 20 SÜPER AFRODİZYAK!
10 yaşındaki Sude Ayaz kalp krizi geçirip öldü!
SAĞLIK

10 YAŞINDAKİ SUDE KALP KRİZİ GEÇİRİP ÖLDÜ!
Köpek balığının saldırdığı Caitlyn Taylor: "Burnuna tekme attım"
SAĞLIK

KÖPEK BALIĞININ SALDIRDIĞI KIZ KONUŞTU: KÖPEK BALIĞININ BURNUNA...

Kansere karşı 3 önemli uyarı!
SAĞLIK

KANSERE KARŞI 3 ÖNEMLİ UYARI!
Anne rahmindeki bebekler sigaraya böyle tepki verdi!
SAĞLIK

BU GÖRÜNTÜLER ŞOK ETTİ! ANNE RAHMİNDEKİ BEBEKLER SİGARAYA BÖYLE TEPKİ VERDİ!

70 yaşındaki Mustafa Aydın atletik yapısı ile dikkat çekiyor!
SAĞLIK

70'LİK DELİKANLI, GENÇLERE TAŞ ÇIKARTIYOR! NASIL MI? İŞTE BÖYLE...